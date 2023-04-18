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Купить недвижимость в Городокский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 12,654
Продаётся дача в СТ Журавлик-2008 Адрес: СТ Журавлик-2008 ⭕️ О Вашем будущем участке: - Прос…
Домв Городок, Беларусь
Дом
Городок, Беларусь
56 м²
€ 18,116
Уютный загородный дом в аг. Городок! Адрес: аг. Городок, ул. Молодечненская Уютный домик как…
Домв Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 25,490
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Домв Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 17,743
В продаже дачный дом/замок в СТ "Теплоэнергетик". Дом в 2 этажа с балконом, общая …
Домв Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 7,738
Продается добротная дача в СТ «Теплоэнергетик», рядом с д. Выдричи. Минская обл.…
Домв Селевцы, Беларусь
Дом
Селевцы, Беларусь
64 м²
€ 7,738
Продается участок со старым домом Цена окончательная, без торга Участок в пожизненном наслед…
Домв Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 18,207
Продается новый энергосберегающий дом в д. Петровщина. Молодечненский р-н, 54 км от МКАД.&nb…

Параметры недвижимости в Городокский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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