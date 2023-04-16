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Беларусь
Минская область
Молодечненский район
Олехновичский сельский Совет
Купить недвижимость в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
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32 объекта найдено
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Дом
Дуброво, Беларусь
41 м²
€ 20,626
Экологичный дом в живописном месте. Адрес: д. Дуброво, ул. Дыбовского. ❤️Тёплый,…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 9,908
Дом
Дуброво, Беларусь
43 м²
€ 5,314
Бревенчатый уютный домик в Молодечнеском р-не. Адрес: д. Дуброво, ул. Костёльная. ❤️Дом пост…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
118 м²
€ 31,966
❤️Добротный дом с участком, в Молодечненском районе. Адрес: СТ "Восход-92&qu…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 4,774
Продаётся дача в СТ Наладчик, недалеко от ж/д станции "Бояры", в 35 км от МКАД в М…
Дом
Дуброво, Беларусь
41 м²
€ 22,427
Экологичный дом в живописном месте. Адрес: д. Дуброво, ул. Дыбовского. ❤️Тёплый,…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 9,637
Продаётся благоустроенная двухэтажная дача в СТ Монтажник - 87 недалеко от ж/д станции …
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 12,069
|Для любителей и ценителей пророды и уединения! Продается дача в прекрасном месте возле лес…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 9,908
Продается дача, кирпичный дом (42.5 кв.м) в СТ " Здоровье", Молодечненское направл…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 16,213
Продается Дача в садовом товариществе «Сигма 2002» Молодечненский район в 42 км …
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 27,021
Продается дача (два смежных дачных участка с капитальным строением на каждом участке). 1-ый …
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 15,222
Свежий Дом в СТ Дубрава-Мапид в 38 км от МКАД, Минская обл, Воложинский р-н, Раковский с/с&n…
Дом
Олехновичи, Беларусь
45 м²
€ 11,709
Продается приватизированный участок вместе с дачным домом и шикарным садом в товариществе &l…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 17,023
Продаётся просторная 3-комнатная квартира в блокированном жилом доме с земельным…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 17,879
Продаётся благоустроенная двухэтажная дача площадью 81,4 кв.м, с гаражом и с отдельно стояще…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 17,924
Продаётся благоустроенная двухэтажная дача площадью 63 кв.м в СТ "Монтажник - 87" …
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 17,113
Продается ДОМ в живописном месте для постоянного или сезонного проживания. С участка открыва…
Квартира 3 комнаты
Олехновичи, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
3/3 Этаж
€ 38,730
Продаётся просторная и уютная трёхкомнатная квартира в аг. Олехновичи в Молодечненском напра…
Квартира 3 комнаты
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 17,023
Продаётся просторная 3-комнатная квартира для счастливой жизни!!! Электроотопление в процесс…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 4,323
Продается дача 30км от МКАД в направлении Молодечно! Адрес: Минская обл., Молодечненский р-н…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 9,457
Продается дом в с/т "Дружба в Боярах" ! Минская обл., Молодечненский р-он, с/т &qu…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 19,815
Продается дача в живописной местности, в 30 мин. езды от Минска, в 15 мин. ходьбы от ж/…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
167 м²
€ 53,952
Дача в трех уровнях (166,9 кв.м.) в живописном месте в СТ "Родник-12". До ж/с Олех…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 13,510
Продается дача, в живописном месте, по ходу электрички в Молодечненском направлении (станция…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 4,053
Продается участок площадью 10 соток (в частной собственности), расположенный на окраине с/т …
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 5,855
Продаётся дача в СТ "Монтажник - 87" недалеко от ж/д станции Бояры в Молодечненско…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 22,427
Прекрасная благоустроенная дача в Молодечненском направлении( 38 км. от Минска), рядом…
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 26,030
До…
Квартира 3 комнаты
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
1/3 Этаж
€ 18,014
Продается аккуратная 3-комнатная квартира в тихом, уютном месте Квартира свободна, ждёт новы…
Квартира 1 комната
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
3/4 Этаж
€ 15,312
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