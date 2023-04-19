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Купить квартиру в Bezirk Hollabrunn, Австрия

Gemeinde Sitzendorf an der Schmida
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия
2 Количество комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 630,000
Данная квартир…

Параметры недвижимости в Bezirk Hollabrunn, Австрия

с бассейном
недорогая
элитное
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