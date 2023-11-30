Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Sao Sebastiao
  5. Дома

Дома в Sao Sebastiao, Португалия

виллы
3
4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Современный стиль отдельно стоящая вилла, расположенная в Вале Иудеу, в 5 минутах от Виламур…
€1,98 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 353 м²
€635,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 352 м²
€1,25 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Sao Sebastiao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти