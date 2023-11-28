Купить квартиру в Алентежу, Португалия

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Квартира
Баррейру, Португалия
Друзья, представляем шикарный новый комплекс в городе Баррейру, на берегу реки, в 15 минутах…
€315,000
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Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
1
56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
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Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
2
110 м²
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€450,000
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Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
1
1
84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
€420,000
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Студия 1 комната
Алентежу, Португалия
1
1
90 м²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
€280,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Alentejo Litoral, Португалия
2
1
110 м²
1/2
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€456,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+79636571806
5457097m@gmail.com
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Palmela, Португалия
3
140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
€315,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Barreiro, Португалия
4
173 м²
Квартира с 4 спальнями, площадью 168 кв. м, балконом 5 кв. м, 1 парковочным местом и кладово…
€349,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Barreiro, Португалия
2
117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с парковкой и балконом, в кондомин…
€285,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Сетубал, Португалия
2
85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
€280,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castelo, Португалия
1
70 м²
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
€650,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Barreiro, Португалия
2
109 м²
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
€359,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alcochete, Португалия
3
2
200 м²
1
Inserted in a new private condominium, this 125,45 m² (of usable area) apartment has the vie…
€670,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
3
2
212 м²
1
3 Bedroom Apartment - For sale - Seixal, Portugal 3 bedroom apartment in private and excl…
€645,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Alcacer do Sal, Португалия
3
139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
€380,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Carvalhal, Португалия
1
45 м²
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
€230,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Alcochete, Португалия
4
154 м²
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
€735,000
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Квартира в центре города, с видом на город
Эвора, Португалия
Инвестиции в отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям программы сок…
€280,000
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Квартира с балконом, с кондиционером, с террасой
Эвора, Португалия
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям…
€280,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Castelo, Португалия
3
125 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой 107 м2 с видом на океан в новом современ…
€495,000
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Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия
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