Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк

ID ПРОЕКТА:

ID: CP-791

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак

Расстояние до моря -4000 м

Расстояние до Лефкоша - 30 км

Аэропорт Эрджан - 55 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

4+1 - 218 м² - 460,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: Реди к переезду

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Плавательный бассейн

Терраса

частный сад

На 2 этажах терраса на крыше

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.