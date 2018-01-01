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Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк

Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€533,062
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16
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 

ID: CP-791

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак

Расстояние до моря -4000 м
Расстояние до Лефкоша - 30 км
Аэропорт Эрджан - 55 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

4+1 - 218 м² - 460,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства:  Реди к переезду

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Плавательный бассейн
Терраса
частный сад
На 2 этажах терраса на крыше

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.

Дополнительно

  • Бассейн
  • Паркинг
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 230.0
Цена за м², EUR 2,318
Цена квартиры, EUR 527,790
Местонахождение новостройки
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра

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Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€533,062
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Сдача в: 2024
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ID ПРОЕКТА:  CP-789 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -5000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 199 м² - 385,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Парковка АКОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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