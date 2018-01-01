Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк

ID ПРОЕКТА:
ID: CP-791
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
Расстояние до моря -4000 м
Расстояние до Лефкоша - 30 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 218 м² - 460,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Реди к переезду
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плавательный бассейн
Терраса
частный сад
На 2 этажах терраса на крыше
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.