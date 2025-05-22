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Квартира в новостройке NCP-121 Just 400 meters from the shore, Aphrodite Park Residence

Газивера, Северный Кипр
от
$163,202
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27022
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Газивера

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Всего в 400 метрах от берега расположен готовый к заселению комплекс Aphrodite Park Residence в Газиверене — рядом с Aphrodite 1, 2 и SPA-фазами. Это четвёртая очередь проекта Aphrodite Beachfront, предлагающая студии, квартиры с 1 и 2 спальнями с прямым видом на море и доступом к курортной инфраструктуре для комфортной жизни у моря.

Ключевые особенности:

  • Завершённый проект с ключами на руках

  • Первая береговая линия в Газиверене

  • Все квартиры с панорамным видом на море

  • Доступ к бассейну на крыше, спа, спортзалу, бару и пляжному клубу

  • Часть крупного прибрежного проекта

  • Подходит для проживания, аренды или инвестиций

Доступные типы квартир:

  • Квартиры с 1 спальней

  • Квартиры с 2 спальнями

  • Двухуровневые пентхаусы

Преимущества локации:

  • Газиверен, Лефке — спокойное побережье с удобным доступом к ключевым местам

  • 1 час до аэропорта Эрджан

  • 56 км до Кирении

  • Поблизости: дворец Воуни, цитрусовые сады, руины Соли

  • Тихий район с пляжами, рынками и зеленью

Удобства:

  • Бассейн и бар на крыше с видом на море

  • Фитнес-зал и спа

  • Крытые и открытые бассейны

  • Центр серфинга и водных видов спорта

  • Приморский ресторан и прогулочные дорожки

  • Консьерж, управление недвижимостью и аренда

Варианты оплаты:
Готовое жильё с гибкой оплатой:
50% при передаче ключей, остальное 50% — в рассрочку на 24 месяца без процентов.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0 – 69.0
Цена за м², USD 2,511 – 2,562
Цена квартиры, USD 163,202 – 176,802
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 81.0 – 94.0
Цена за м², USD 2,315 – 3,274
Цена квартиры, USD 217,603 – 265,204

Местонахождение на карте

Газивера, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-121 Just 400 meters from the shore, Aphrodite Park Residence
Газивера, Северный Кипр
от
$163,202
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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