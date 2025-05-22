Квартира в новостройке NCP-121 Just 400 meters from the shore, Aphrodite Park Residence

О проекте:
Всего в 400 метрах от берега расположен готовый к заселению комплекс Aphrodite Park Residence в Газиверене — рядом с Aphrodite 1, 2 и SPA-фазами. Это четвёртая очередь проекта Aphrodite Beachfront, предлагающая студии, квартиры с 1 и 2 спальнями с прямым видом на море и доступом к курортной инфраструктуре для комфортной жизни у моря.
Ключевые особенности:
Завершённый проект с ключами на руках
Первая береговая линия в Газиверене
Все квартиры с панорамным видом на море
Доступ к бассейну на крыше, спа, спортзалу, бару и пляжному клубу
Часть крупного прибрежного проекта
Подходит для проживания, аренды или инвестиций
Доступные типы квартир:
Квартиры с 1 спальней
Квартиры с 2 спальнями
Двухуровневые пентхаусы
Преимущества локации:
Газиверен, Лефке — спокойное побережье с удобным доступом к ключевым местам
1 час до аэропорта Эрджан
56 км до Кирении
Поблизости: дворец Воуни, цитрусовые сады, руины Соли
Тихий район с пляжами, рынками и зеленью
Удобства:
Бассейн и бар на крыше с видом на море
Фитнес-зал и спа
Крытые и открытые бассейны
Центр серфинга и водных видов спорта
Приморский ресторан и прогулочные дорожки
Консьерж, управление недвижимостью и аренда
Варианты оплаты:
Готовое жильё с гибкой оплатой:
50% при передаче ключей, остальное 50% — в рассрочку на 24 месяца без процентов.
О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.