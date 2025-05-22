Квартира в новостройке NCP-121 Just 400 meters from the shore, Aphrodite Park Residence

О проекте:

Всего в 400 метрах от берега расположен готовый к заселению комплекс Aphrodite Park Residence в Газиверене — рядом с Aphrodite 1, 2 и SPA-фазами. Это четвёртая очередь проекта Aphrodite Beachfront, предлагающая студии, квартиры с 1 и 2 спальнями с прямым видом на море и доступом к курортной инфраструктуре для комфортной жизни у моря.

Ключевые особенности:

Завершённый проект с ключами на руках

Первая береговая линия в Газиверене

Все квартиры с панорамным видом на море

Доступ к бассейну на крыше, спа, спортзалу, бару и пляжному клубу

Часть крупного прибрежного проекта

Подходит для проживания, аренды или инвестиций

Доступные типы квартир:

Квартиры с 1 спальней

Квартиры с 2 спальнями

Двухуровневые пентхаусы

Преимущества локации:

Газиверен, Лефке — спокойное побережье с удобным доступом к ключевым местам

1 час до аэропорта Эрджан

56 км до Кирении

Поблизости: дворец Воуни, цитрусовые сады, руины Соли

Тихий район с пляжами, рынками и зеленью

Удобства:

Бассейн и бар на крыше с видом на море

Фитнес-зал и спа

Крытые и открытые бассейны

Центр серфинга и водных видов спорта

Приморский ресторан и прогулочные дорожки

Консьерж, управление недвижимостью и аренда

Варианты оплаты:

Готовое жильё с гибкой оплатой:

50% при передаче ключей, остальное 50% — в рассрочку на 24 месяца без процентов.

О нас:

DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.