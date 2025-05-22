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  4. Квартира в новостройке NCP-131 This centrally located development offers uninterrupted views

Квартира в новостройке NCP-131 This centrally located development offers uninterrupted views

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$193,981
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27089
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Этот жилой комплекс с центральным расположением предлагает беспрепятственный вид на Средиземное море и горы Бешпармак, сочетая природную красоту с быстрым доступом к основным дорогам и объектам инфраструктуры. Современный дизайн, элементы роскоши и инвестиционный потенциал делают его отличным выбором как для жизни, так и для бизнеса.

Ключевые особенности:

  • Идеальное расположение рядом с трассой Никосия–Кирения

  • Широкий выбор планировок: лофты, пентхаусы и коммерческие помещения

  • Высокое качество строительства и отделки

  • Полный спектр удобств и систем безопасности

Доступные типы квартир:
Жилые и коммерческие блоки с практичной планировкой и высококлассным дизайном:

  • Студии от 45 м²

  • 1+1 квартиры от 63 м²

  • 2+1 квартиры от 78 м²

  • 3+1 квартиры от 139 м²

  • Двухуровневые пентхаусы 2+1

  • Двухуровневые пентхаусы 3+1

  • Магазины / офисы

Преимущества локации:

  • 1 минута до трассы Никосия–Кирения

  • Быстрый доступ к магазинам, школам и госслужбам

  • Панорамные виды на горы и море

Инфраструктура:
Комплекс оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной жизни:

  • Открытые и крытые бассейны

  • Открытая и крытая парковка

  • Полностью оборудованный тренажерный зал

  • Сауна и массажный кабинет

  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

  • По два 8-местных лифта в каждом блоке

  • Центральный генератор для общих зон

  • Возможность установки плитки, душа, раковины и перголы

  • Фиксированный и гибкий план рассрочки

Платежные условия:
Проект предлагает гибкие варианты:

  • Рассрочка на 7 лет без процентов (60% сразу, 40% — в течение 84 месяцев)

  • Рассрочка на 20 лет под 9% годовых — в зависимости от стоимости объекта

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0 – 63.0
Цена за м², USD 3,931 – 4,311
Цена квартиры, USD 193,979 – 247,661
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 78.0
Цена за м², USD 3,879
Цена квартиры, USD 302,561
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 139.0
Цена за м², USD 4,099
Цена квартиры, USD 569,743

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-131 This centrally located development offers uninterrupted views
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$193,981
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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