Квартира в новостройке NCP-131 This centrally located development offers uninterrupted views

О проекте:
Этот жилой комплекс с центральным расположением предлагает беспрепятственный вид на Средиземное море и горы Бешпармак, сочетая природную красоту с быстрым доступом к основным дорогам и объектам инфраструктуры. Современный дизайн, элементы роскоши и инвестиционный потенциал делают его отличным выбором как для жизни, так и для бизнеса.
Ключевые особенности:
Идеальное расположение рядом с трассой Никосия–Кирения
Широкий выбор планировок: лофты, пентхаусы и коммерческие помещения
Высокое качество строительства и отделки
Полный спектр удобств и систем безопасности
Доступные типы квартир:
Жилые и коммерческие блоки с практичной планировкой и высококлассным дизайном:
Студии от 45 м²
1+1 квартиры от 63 м²
2+1 квартиры от 78 м²
3+1 квартиры от 139 м²
Двухуровневые пентхаусы 2+1
Двухуровневые пентхаусы 3+1
Магазины / офисы
Преимущества локации:
1 минута до трассы Никосия–Кирения
Быстрый доступ к магазинам, школам и госслужбам
Панорамные виды на горы и море
Инфраструктура:
Комплекс оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной жизни:
Открытые и крытые бассейны
Открытая и крытая парковка
Полностью оборудованный тренажерный зал
Сауна и массажный кабинет
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
По два 8-местных лифта в каждом блоке
Центральный генератор для общих зон
Возможность установки плитки, душа, раковины и перголы
Фиксированный и гибкий план рассрочки
Платежные условия:
Проект предлагает гибкие варианты:
Рассрочка на 7 лет без процентов (60% сразу, 40% — в течение 84 месяцев)
Рассрочка на 20 лет под 9% годовых — в зависимости от стоимости объекта
О нас:
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