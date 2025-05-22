Квартира в новостройке NCP-131 This centrally located development offers uninterrupted views

О проекте:

Этот жилой комплекс с центральным расположением предлагает беспрепятственный вид на Средиземное море и горы Бешпармак, сочетая природную красоту с быстрым доступом к основным дорогам и объектам инфраструктуры. Современный дизайн, элементы роскоши и инвестиционный потенциал делают его отличным выбором как для жизни, так и для бизнеса.

Ключевые особенности:

Идеальное расположение рядом с трассой Никосия–Кирения

Широкий выбор планировок: лофты, пентхаусы и коммерческие помещения

Высокое качество строительства и отделки

Полный спектр удобств и систем безопасности

Доступные типы квартир:

Жилые и коммерческие блоки с практичной планировкой и высококлассным дизайном:

Студии от 45 м²

1+1 квартиры от 63 м²

2+1 квартиры от 78 м²

3+1 квартиры от 139 м²

Двухуровневые пентхаусы 2+1

Двухуровневые пентхаусы 3+1

Магазины / офисы

Преимущества локации:

1 минута до трассы Никосия–Кирения

Быстрый доступ к магазинам, школам и госслужбам

Панорамные виды на горы и море

Инфраструктура:

Комплекс оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной жизни:

Открытые и крытые бассейны

Открытая и крытая парковка

Полностью оборудованный тренажерный зал

Сауна и массажный кабинет

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

По два 8-местных лифта в каждом блоке

Центральный генератор для общих зон

Возможность установки плитки, душа, раковины и перголы

Фиксированный и гибкий план рассрочки

Платежные условия:

Проект предлагает гибкие варианты:

Рассрочка на 7 лет без процентов (60% сразу, 40% — в течение 84 месяцев)

Рассрочка на 20 лет под 9% годовых — в зависимости от стоимости объекта

О нас:

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