Испания бьет тревогу: сквоттеры захватывают все больше домов, и вернуть их все сложнее

В Испании сквоттеры захватывают все больше домов, и сейчас эта проблема достигла, вероятно, своего апогея. По информации Idealista, сейчас, чтобы вернуть свой дом в Испании, придется ждать в среднем более 20 месяцев. И, судя по всему, это еще не предел.

Кто такие сквоттеры (окупасы) и в чем проблема?

Представьте: вы купили свой дом в Испании, оборудовали его на свой вкус, а потом уехали в отпуск на неделю. Возвращаетесь – а в вашем доме уже живут другие люди, и выселить их, оказывается, не так-то просто. Эти люди – сквоттеры (по-другому, окупасы).

Сквоттинг в Испании (незаконный захват собственности) — это серьезная проблема. Национальная организация людей, пострадавших от окупасов (ONAO) сообщает, что в 2022 году количество таких захватчиков в Испании выросло на 20% по сравнению с 2021 годом.

Ситуация со сквоттерами продолжает ухудшаться. Время, в течение которого владельцам недвижимости в Испании приходится ждать решения о выселе скваттеров из своих домов, продолжает увеличиваться. В настоящее время средний период увеличился до 20,5 месяцев между процедурами судов первой инстанции и процедурами провинциальных судов.

Проблема сквоттеров: причины и следствия

В таких регионах, как Балеарские острова, Канарские острова, Кастилия и Леон и Валенсийское сообщество, процедура первой инстанции занимает более 11 месяцев или даже года, как это происходит в Андалусии и Мурсии. На другой стороне таблицы находятся Ла-Риоха, Наварра и Страна Басков, в среднем менее семи месяцев.

Эксперты критикуют тот факт, что выселение сквоттера в Испании занимает все больше и больше времени, что вызвано, по словам Arantxa Goenaga, адвоката и партнера Círculo Legal Barcelona, "сбоем Управления юстиции из-за нехватки ресурсов". Кроме того, она предупреждает, что в этом году крайний срок увеличится еще больше из-за "различных забастовок, которые происходят".

По словам адвоката, тенденция будет возрастать, поскольку новый Закон о жилье теперь добавляет еще больше сложностей, что еще больше увеличит время, необходимое для выселения сквоттеров "из-за ряда требований и формальностей, которые требуются для того, чтобы провести судебную процедуру этих характеристик". Все это, настаивает она, заставляет многих владельцев выбирать продажу, чтобы не иметь собственности, и заставляет инвесторов терять доверие.

Для José Ramón Zurdo, адвоката, специализирующегося на аренде, и генерального директора Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), проблема с задержками в выселении сквоттеров заключается в законодательстве: "законодательство чрезмерно защищает арендатора – с целым рядом мер, при которых судебное разбирательство становится все длиннее и дольше. И все это время, с неуплатой и ущербом имуществу, страдает арендодатель".

Захват недвижимости стал одной из основных проблем для арендодателей и бедствием, которое уже затрагивает около 100 000 объектов недвижимости по всей Испании, по оценкам Plataforma de Afectados por la Ocupación (Платформа людей, пострадавших от приседаний).

Доказательством обеспокоенности, порождающейся явлением сквоттеринга в Испании, стал тот факт, что страховые компании запускают продукты и покрытие в этой области.

В 2022 году в Испании зафиксировано 16 726 случаев сквоттеринга, что означает в среднем 46 случаев в день, согласно последним данным, предоставленным Министерством внутренних дел. Этот показатель на 3,17% ниже, чем в 2021 году, когда шестилетний максимум составил 17 274 года.

Что делать?

Агентство по аренде (ANA) предлагает три правовых изменения для борьбы с этой проблемой: