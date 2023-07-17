Испания бьет тревогу: сквоттеры захватывают все больше домов, и вернуть их все сложнее
В Испании сквоттеры захватывают все больше домов, и сейчас эта проблема достигла, вероятно, своего апогея. По информации Idealista, сейчас, чтобы вернуть свой дом в Испании, придется ждать в среднем более 20 месяцев. И, судя по всему, это еще не предел.
Кто такие сквоттеры (окупасы) и в чем проблема?
Представьте: вы купили свой дом в Испании, оборудовали его на свой вкус, а потом уехали в отпуск на неделю. Возвращаетесь – а в вашем доме уже живут другие люди, и выселить их, оказывается, не так-то просто. Эти люди – сквоттеры (по-другому, окупасы).
Сквоттинг в Испании (незаконный захват собственности) — это серьезная проблема. Национальная организация людей, пострадавших от окупасов (ONAO) сообщает, что в 2022 году количество таких захватчиков в Испании выросло на 20% по сравнению с 2021 годом.
Ситуация со сквоттерами продолжает ухудшаться. Время, в течение которого владельцам недвижимости в Испании приходится ждать решения о выселе скваттеров из своих домов, продолжает увеличиваться. В настоящее время средний период увеличился до 20,5 месяцев между процедурами судов первой инстанции и процедурами провинциальных судов.
Проблема сквоттеров: причины и следствия
В таких регионах, как Балеарские острова, Канарские острова, Кастилия и Леон и Валенсийское сообщество, процедура первой инстанции занимает более 11 месяцев или даже года, как это происходит в Андалусии и Мурсии. На другой стороне таблицы находятся Ла-Риоха, Наварра и Страна Басков, в среднем менее семи месяцев.
Эксперты критикуют тот факт, что выселение сквоттера в Испании занимает все больше и больше времени, что вызвано, по словам Arantxa Goenaga, адвоката и партнера Círculo Legal Barcelona, "сбоем Управления юстиции из-за нехватки ресурсов". Кроме того, она предупреждает, что в этом году крайний срок увеличится еще больше из-за "различных забастовок, которые происходят".
По словам адвоката, тенденция будет возрастать, поскольку новый Закон о жилье теперь добавляет еще больше сложностей, что еще больше увеличит время, необходимое для выселения сквоттеров "из-за ряда требований и формальностей, которые требуются для того, чтобы провести судебную процедуру этих характеристик". Все это, настаивает она, заставляет многих владельцев выбирать продажу, чтобы не иметь собственности, и заставляет инвесторов терять доверие.
Для José Ramón Zurdo, адвоката, специализирующегося на аренде, и генерального директора Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), проблема с задержками в выселении сквоттеров заключается в законодательстве: "законодательство чрезмерно защищает арендатора – с целым рядом мер, при которых судебное разбирательство становится все длиннее и дольше. И все это время, с неуплатой и ущербом имуществу, страдает арендодатель".
Захват недвижимости стал одной из основных проблем для арендодателей и бедствием, которое уже затрагивает около 100 000 объектов недвижимости по всей Испании, по оценкам Plataforma de Afectados por la Ocupación (Платформа людей, пострадавших от приседаний).
Доказательством обеспокоенности, порождающейся явлением сквоттеринга в Испании, стал тот факт, что страховые компании запускают продукты и покрытие в этой области.
В 2022 году в Испании зафиксировано 16 726 случаев сквоттеринга, что означает в среднем 46 случаев в день, согласно последним данным, предоставленным Министерством внутренних дел. Этот показатель на 3,17% ниже, чем в 2021 году, когда шестилетний максимум составил 17 274 года.
Что делать?
Агентство по аренде (ANA) предлагает три правовых изменения для борьбы с этой проблемой:
- ввести тюремные сроки (от полугода до года) за случаи сквоттинга
- возможность выселения сквоттеров из захваченного ими жилья до судебного заседания
- дать право полиции выселять сквоттеров в первые же дни после захвата недвижимости.