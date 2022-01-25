В базе Realting.com можно найти совершенно разные объекты недвижимости. Здесь и уединенные домики на берегу моря, и люксовые апартаменты в центре Европы, и самые обычные квартиры и дома практически в любой точке мира. Но сегодня мы хотим показать по-настоящему уникальный объект недвижимости — квартиру, в которой когда-то жил Петр Ильич Чайковский. Она выставлена на продажу за €587,812.

Апартаменты, расположенные в самом сердце Санкт-Петербурга на ул. Гороховой, сразу привлекают внимание. Квартира расположена на последнем этаже пятиэтажного красивейшего здания, которое в народе называли доходным домом Гиллерме-Ротина. Риэлтор в объявлении называет расположение этого жилого дома уникальным, и с ним сложно не согласится: до Зимнего Дворца, Адмиралтейства и набережной Мойки можно дойти пешком минут за 5-7. С углового балкона квартиры видны Адмиралтейство, Исаакиевская площадь, башенка дома Эсдерса.

В XIX веке эта часть города считалась одной из престижнейших в Северной столице. Богачи строили здесь доходные дома, квартиры в которых арендовали талантливейшие художники и писатели. В разное время в этом районе жили Тургенев и Блок, Куприн и Аверченко, Пушкин и Герцен, певец Федор Шаляпин и композитор Петр Ильич Чайковский. Конкретно в этом доме жили в разное время жили балерина Галина Уланова, писатель Иван Тургенев, семья цирковых артистов Жеймо, маршал Блюхер и другие. Можно сказать, что каждый кирпичик здесь пропитан творчеством и гениальностью.

Справедливости ради стоит отметить, что Петр Чайковский жил в этой квартире всего около 15 дней, но, говорят, именно здесь была дописана опера «Пиковая дама», прототипом которой стала княгиня Голицина, проживавшая раньше в доме напротив.

Квартира, в которой жил Петр Чайковский, выставлена на продажу за €587,812. В квартире сделан дизайнерский ремонт, где современные детали органично переплетаются с классическими и историческими элементами. Например, кое-где открыта подлинная кирпичная кладка, которая отлично сочетается с белыми оштукатуренными стенами. Современная кухня со всей необходимой техникой соседствует с настоящей печкой, которую нужно топить дровами.

Всего в квартире две жилые комнаты, одна из которых совмещена с со столовой и кухней. Общая площадь гостиной — 41,6 кв. м, а детской комнаты — 12,6 кв. м. Шкафы спрятаны в нишах в стенах, в детской кровать вынесена на пространство под потолком. В гостиной не так уж много мебели. При том, что здесь есть все необходимое, пространство не захламлено, а большие панорамные окна еще больше подчеркивают «воздушность» этого помещения.

Интересно, что в подъезде всего две квартиры. При этом вход в парадную расположен в закрытом от посторонних глаз дворе. Здесь же есть небольшая парковка.