Место для активных людей всех поколений. Почему «Жизнь в мегаполисе Галле» — идеальный проект для инвесторов?

Как выглядит идеальный инвестиционный проект в сфере недвижимости? Надёжный застройщик, хорошее местоположение, перспективы высокой доходности. Всем этим параметрам соответствует проект «Жизнь в мегаполисе Галле», который реализуется в одном из лучших инвестиционных регионов Германии. Все подробности о нём, включая визуализацию домов и планировок, — читайте в нашем материале.

Проект «Жизнь в мегаполисе Галле». Общий обзор

Проект «Жизнь в мегаполисе Галле» (официальное название на немецком — «Wohnen an der Alten Heerstrasse») — это современный жилой комплекс на 178 домов, включая дуплексы и таунхаусы. Застройщиком уникального ЖК выступает Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH — опытная строительная компания, специализирующаяся на строительстве типовых домов.

Главное о проекте:

Жилая площадь: 115 кв.м. и 145 кв.м.

Общая площадь: 68,219 кв.м.

Дома соответствуют стандарту KFW55, что равно энергоэффективности и экологической устойчивости.

Полы с подогревом.

Панорамные окна являются изюминкой домов и позволяют насыщать комнаты дневным светом и создавать уютную атмосферу.

Сантехника немецких брендов.

Электрические жалюзи, которыми оборудованы все фасадные окна, обеспечивает удобство и безопасность.

Детская игровая площадка, которая будет построена непосредственно на территории комплекса.

Что насчёт расположения? Проект находится на улице Альте Хеерштрассе на юге Галле/Заале, что обеспечивает близость к магазинам, школам, детским садам и общественному транспорту.

Точный адрес: Альте Хеерштрассе, 06132 Галле/Заале, Саксония-Анхальт, Германия Alte Heerstraße, 06132 Halle/Saale, Sachsen-Anhalt, Deutschland.

Выберите свой идеальный дом — типы домов и визуализация планировок

Вы можете инвестировать в 2 типа домов, предлагаемые застройщиком:

MODERN LIVING 115

Ключевые характеристики:

Прекрасно подходит для пар и небольших семей.

Жилая площадь около 115 кв.м.

2 этажа.

4 комнаты.

Необорудованный чердак.

Без подвала.

1 парковочное место.

Первый этаж

Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж.

Первый этаж. Визуализация. Возможны изменения.

Второй этаж

На втором этаже находится ванная с окном, две детские комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. На незастроенный чердак можно попасть по выдвижной лестнице.

Второй этаж. Визуализация. Возможны изменения.

MODERN FAMILY 145

Основные характеристики:

Подходит для больших семей.

Жилая площадь около 145 кв.м.

3 этажа.

4 комнаты и мансардная студия.

Без подвала.

1 парковочное место.

Первый этаж

Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж.

Первый этаж. Визуализация. Возможны изменения.

Второй этаж

На втором этаже находится ванная с окном, две детские комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка.

Второй этаж. Визуализация. Возможны изменения.

Мансардная студия

Мансардный этаж предлагает вам множество вариантов для обустройства. Будь то спальня, детская игровая или комната отдыха — оборудуйте эту комнату в соответствии с вашими собственными идеями и предпочтениями!

Мансардный этаж. Визуализация. Возможны изменения.

Важно: Все дома продаются без мебели и без встроенной кухни.

Внешний вид домов комплекса

Конечно, с инвестиционной точки зрения важно не только, как будут выглядеть планировки домов, но и насколько будет привлекательна их внешняя часть. Давайте посмотрим.

Тип дома Дуплекс

Тип дома Modern Family. Вид со стороны сада. Визуализация. Возможны изменения.

Тип дома Modern Family. Вид со стороны улицы. Визуализация. Возможны изменения.

Тип дома Таунхаус

Тип дома Modern Living (слева) и Modern Family (справа). Визуализация. Возможны изменения.

Сроки завершения проекта

Год сдачи проекта «Жизнь в мегаполисе Галле» будет зависеть от инвестиций, но в любом случае, завершение строительства ожидается не ранее 2025 года.

Почему город Галле — идеальное место для инвестиций?

Галле — это крупнейший город в земле Саксония-Анхальт, являющийся частью агломерации Лейпциг-Галле. Этот регион является одним из самых быстрорастущих восточных регионов Германии и предлагает высокий уровень жизни, образования, современную инфраструктуру и отличные возможности трудоустройства.

Население Галле растёт с 2010 года, и ожидается, что его рост продолжится в ближайшие годы. В настоящее время в Галле проживает более 240,000 человек. В радиусе 50 км здесь живут и работают 1,7 млн человек.

Преимущества мегаполиса в тезисах:

Самый зеленый город Германии.

Высокий уровень жизни и образования.

Самая современная инфраструктура.

Отличные возможности трудоустройства.

Школы, детские сады, магазины в непосредственной близости.

Широкий выбор культурных мероприятий: опера, театр, музеи, галереи.

Многочисленные возможности для занятий спортом: около 185 спортивных клубов для детей и взрослых.

Широкий выбор развлечений: парки и заповедники, бассейн с аттракционами, горный зоопарк, обсерватория, ботанический сад и многое другое.

Пешие прогулки, езда на велосипеде, катание на лодке или каноэ в Заалеауэ.

Очень хорошее транспортное сообщение. Это самый важный узел железнодорожного сообщения в федеральной земле Саксония-Анхальт. Кроме того, в городе есть связь с региональной и городской железной дорогой.

Международный аэропорт Галле/Лейпциг находится всего в 12,5 км.

Вот что говорит об инвестиционной привлекательности проекта застройщик Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH:

— Регион Галле (Заале) является одним из самых быстрорастущих регионов восточной Германии. Большой вклад в это вносит современная, специально созданная инфраструктура.

Кроме того, Галле (Заале) является жизненно важным деловым регионом с современным и ориентированным на будущее сочетанием отраслей. Основное внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, электромобилям, специальному машиностроению, датчикам, биотехнологиям, медиа и креативным индустриям.

А экономический регион Галле/ Лейпциг является вторым по величине в Восточной Германии после Берлина и входит в ТОП-10 инвестиционных регионов страны! Поэтому, благодаря нашему уникальному проекту, у вас буквально есть шанс вложиться в растущую экономику и в перспективе зарабатывать на этом.