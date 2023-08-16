Первый в мире двухэтажный дом был напечатан с помощью самого мощного в Европе бетонного 3D-принтера. Благодаря этому, перед нами предстал образ домов завтрашнего дня.

Воплощение этого технологического чуда обрело форму в кампусе экспериментальной архитектуры в Бельгии. Шарлотта Ван Антенекен, ученица бельгийской школы Томаса Мора, рассказала о стремлении использовать эту технологию не только для создания домов, но и для других архитектурных проектов.

Отмечается, что на строительство печатного дома было потрачено на 60% меньше сырья по сравнению с традиционным сооружением сопоставимых размеров. Впечатляет то, что этот проект был реализован в рамках общего бюджета в 1,6 миллиона евро, из которых 40% финансирования поступило от Европейского Союза. Подготовка длилась несколько месяцев, зато само строительство заняло всего три недели.

Строительство включало в себя новую технологию на основе глины, встроенной в потолок. Это инновационное решение плавно регулирует внутреннюю температуру и влажность внутри здания.

Таким образом, эта технология не только ускоряет процесс строительства, но и демонстрирует приверженность экологической устойчивости за счет сокращения использования материалов.

Фото: Euronews.