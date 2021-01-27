В последнее время многие неудачи часто связывают с пандемией коронавируса. Тем не менее, эксперты отмечают, что на рынок недвижимости некоторых стран повлиял не только карантин.



О том, какие изменения произошли на рынке недвижимости Кипра и по каким причинам, рассказывает Сергей Филатов, основатель компании World Property Invest.

«После того как 1 ноября 2020 года закрылась инвестиционная программа по получению гражданства Кипра при покупке недвижимости, рынок претерпел серьезные изменения. Последние годы большинство проектов было ориентировано на «паспортников», где стоимость недвижимости стартовала от 2 млн. евро.

Очевидно, что просто так, для себя, мало кто будет сейчас покупать объекты по такой стоимости. О будущем этих проектов я могу только догадываться: некоторые закроются, некоторые «заморозятся», но несколько из них будут реализованы, т. к. застройщиками являются очень серьезные инвесторы.

Говоря о ценах, я предполагаю, что ожидается их серьезное падение — карантин отрицательно сказался на рынке недвижимости Кипра.

Следует учитывать, что инвесторы, которые получили паспорта и прошли трех- или пятилетний мораторий (тогда они не могли продавать недвижимость), сейчас будут предлагать хорошие скидки на свои инвестиционные объекты.

Поскольку многие инвесторы приобретали не один объект, а несколько, сейчас может появиться большое количество ликвидной недвижимости — истек срок, в течение которого жилье нельзя было продавать.

Следует ожидать того, что хорошие предложения на вторичном рынке превзойдут предложения на первичном, и это будет проблемой для местных застройщиков, которые заинтересованы в продаже своих новостроек. Рынок недвижимости Кипра вернулся к тому, с чего начинался: покупка недвижимости в первую очередь для личного пользования и/или для сдачи в аренду.

Стоит отметить, что сейчас на Кипре продолжает действовать программа получения ВНЖ через инвестиции в недвижимость: необходимо купить один или несколько объектов общей стоимостью 300.000 евро. Срок оформления вида на жительство — 1 месяц (fast track). Документ получает инвестор и члены его семьи.

Кипр пока не вошел в зону Шенгенского соглашения, поэтому с видом на жительство можно пребывать неограниченное количество дней только на Кипре. Как только государство станет частью зоны Шенген, можно будет безвизово перемещаться по всем странам ЕС.

Хотел бы обратить внимание на один очень интересный проект недвижимости под ВНЖ Кипра — квартирный комплекс Pearl Park Residence, который располагается прямо в центре исторического города Пафос с завораживающим видом на Средиземное море. Там можно купить полностью меблированную трехкомнатную квартиру площадью 151 м² за 300.000 евро. Такая недвижимость идеально подойдет для получения ВНЖ.

На территории комплекса расположены:

детский бассейн;

общий бассейн;

частный тренажерный зал;

ландшафтные сады.

Недалеко от комплекса есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания.

Имея ВНЖ Кипра, иностранные граждане могут прилетать туда даже во время пандемии — виза типа С не дает такой возможности. Как мне кажется, лучше соблюдать карантин на Кипре в квартире с видом на море и горы, чем в городе».