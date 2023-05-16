Al Habtoor Group, дубайский конгломерат, построит одну из крупнейших жилых башен в мире. Как было объявлено компанией, башня Habtoor Tower будет состоять из 81 этажа и занимать общую площадь около 327,000 квадратных метров. Проект будет включать 1701 квартиру. Точная высота башни пока не раскрыта.

Небоскреб по плану возведут неподалеку от международного финансового центра Дубая: из него будет открываться вид на Бурдж-Халифу. Стоимость этого масштабного проекта не разглашается, но счет идет точно на миллиарды.

Учредитель Al Habtoor Group, Халаф Аль Хабтур, заявил, что строительство будет завершено в течение трех лет, что будет являться «рекордным сроком». Компания также сообщила, что они находятся на последней стадии выбора основного подрядчика для проекта — они уже получили предложения от компаний из ОАЭ, Китая, Индии и Европы.

Г-н Аль Хабтур отметил, что «инновационная технология строительства» приведет к «существенному сокращению выбросов углекислого газа». Он также добавил, что эта башня является уникальной во всех отношениях и может служить образцом для всех подрядчиков в регионе.

Отметим, что в Дубае уже находятся две из пяти самых высоких жилых башен в мире: Princess Tower высотой 413,7 метра и яхт-клуб 23 с высотой 392,8 метра. Также в Эмирате расположены семь из 10 самых высоких отелей в мире, в том числе отель Gevora, отель JW Marriott Marquis, Rose Rayhaan by Rotana, Burj Al Arab, Jumeirah Emirates Towers, Address Beach Resort и The Tower Plaza.