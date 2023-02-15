Северный Кипр: подборка квартир в новостройках по цене от €44,000 до €51,500

Недвижимость на Северном Кипре в последнее время пользуется огромной популярностью среди инвесторов — по словам риэлторов, эпоха бюджетного жилья здесь уже закончилась. Однако найти выгодные варианты все еще можно, и мы сделали подборку квартир в новостройках на Северном Кипре стоимостью до €51,500.

Квартира в Трикомо за €44,148

Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра € 43,162 1 ванных комнат 40 м²

В небольшой деревне Трикомо недалеко от побережья Средиземного моря выставлена на продажу квартира общей площадью 40 кв.м. Деревня Трикомо находится в основании Карпасского полуострова, в районе Фамагуста.

Здесь в одном из современных жилых комплексов за €44,148 выставлена на продажу квартира-студия. Это полностью меблированные уютные апартаменты, где гостиная-кухня отделена от спальной зоны с помощью декоративной перегородки. Интерьер выдержан в спокойных светлых тонах с небольшим количеством ярких акцентов в цвет моря. Из окна открывается вид на территорию жилого комплекса.

Квартира подходит как для самостоятельного проживания, так и для сдачи в аренду.

Квартира в Фамагуста за €45,189

Студия 1 спальня Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра € 45,235 1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/10 Этаж

В районе Фамагуста выставлены на продажу квартиры в большом жилом комплексе. Проект располагается на побережье района Искеле, где находится самый длинный песчаный пляж Long Beach протяженностью 3,5 км. По словам продавца, проекту уже 15 лет, но при этом он постоянно разрастается, и сейчас его территория удваивается.

На территории этого жилого комплекса уже построены 12 бассейнов (включая закрытый, подогреваемый зимой, и 2 детских бассейна), есть развитая инфраструктура для детей (аквапарк, игровые площадки, детский сад, развивающий клуб и т.д.), также есть теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, возможность занятий боксом, джи- джитсу, мини-гольф. Плюс к этому есть свой СПА-центр, рестораны. Дорога до моря займет около 7 минут, к тому же в сезон каждые полчаса ходит шаттл на пляж.

Квартиры в комплексе сдаются с ремонтом «под ключ», полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, встроенной кухней, шкафами в спальнях, проведенной системой кондиционирования.

Для удобства оплаты разделены на 2 этапа: 30% первый взнос в течение месяца, а дальше 70% беспроцентная рассрочка на 72 месяца.

Сдача 6 этапа комплекса конец 2023 года — начало 2024 года.

Квартира в Трикомо за €45,227

Студия 1 ванная Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра € 44,218 1 ванных комнат 54 м² 1/12 Этаж

Недалеко есть еще один интересный проект, в котором можно приобрести квартиру. Жилой комплекс Afik Group расположен на современном курорте, в 15 минутах ходьбы от пляжа Лонг-Бич, Искеле.

Жилой комплекс имеет хорошую инфраструктуру: несколько бассейнов с горками, кафе, детские площадки, торговая зона, ресторан, супермаркет, тренажерный зал и усилитель. Также на территории есть Спа-комплекс и тренажерный зал.

Покупатель может выбрать удобную для себя планировку и оформление квартиры. По словам продавца, этот вариант отлично подходит для инвестирования или жилья для отдыха. Стоимость квартир стартует от €45,227.

Квартира в Искеле за €51,060

В престижном комплексе CAESAR BLUE выставлены на продажу видовые апартаменты. Основная «изюминка» этого предложения — его удачное расположение: комплекс находится всего в 100 метров до моря. Плюс в этой части Кипра чистые пляжи и девственная природа, невероятно чистый морской воздух. Введен запрет на удобрение почвы, и это одна из причин, почему на пляжах до сих пор откладывают яйца гигантские черепахи, а в парках ходят дикие ослики.

Поскольку это бывшая английская колония, образование здесь на мировом уровне — работают несколько университетов, один из которых является филиалом Кембриджа. При университете есть школа, садик и колледж.

В жилом комплексе развитая инфраструктура: свой большой аквапарк, бассейны (крытые с подогревом, открытые на улице), СПА-комплекс, фитнес-центр, детские игровые комплексы, магазины, рестораны, салоны красоты.

Продавец уточняет, что в этом ЖК еще есть квартиры на выбор. Первоначальный платеж составляет около 30% от стоимости квартиры, при этом покупателю предоставляется беспроцентная рассрочка сроком до 5 лет.

Квартира в Трикомо за €51,527

В Трикомо в полностью готовом жилом комплексе выставлена на продажу уютная квартира общей площадью 39 кв.м. Жилой комплекс, как и предыдущие, построен всего в паре минут ходьбы от одного из лучших пляжей Северного Кипра — Лонг Бич. Пляж оборудован детскими игровыми зонами, велосипедными и пешеходными дорожками, а рядом с комплексом расположен ресторан и супермаркет.

В комплексе есть бассейн с горкой, лежаки для загара, кафе и бар у бассейна, парикмахерская и минимаркет, аренда автомобилей.

В квартире, которая продается за €51,527, уже выполнен ремонт «под ключ», в ванной комнате есть вся сантехника, в гостиной установлена встроенная кухня, пол — ламинат или плитка, установлены межкомнатные двери.

Для удобства покупателей оплата разделена на несколько частей: 60% — первоначальный взнос, а остальные 40% — на 24 месяца рассрочка (0%). Плюс ко всему, застройщик предлагает гарантированную аренду квартиру (6% годовых).