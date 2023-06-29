Дача у моря в Италии или в горах Черногории по цене до €54,000. Подборка недорогих домиков в популярных странах

Если купить небольшой домик у моря или в горах, то можно ежегодно в любое время приехать в собственное жилье и наслаждаться отдыхом или работать удаленно. Пожалуй, такую недвижимость можно назвать даже дачей или загородным домом. Вот подборка таких дач в Испании, Болгарии, Италии, Черногории и Албании.

Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория за €50,000

Небольшой домик с видом на море расположен в Сутоморе. За €50,000 продавец предлагает двухэтажный таунхаус общей площадью 55 кв.м. На первом этаже расположены прихожая и гостиная с кухней, отсюда также есть выход на террасу (на террасе установлен уличный душ). На втором этаже есть две спальни и терраса.

Судя по фотографиям, в доме есть вся нужная мебель и необходимый минимум бытовой техники. В объявлении указано, что таунхаус подключен к городской системе водоснабжения, канализация — септик. По словам продавца, в доме сделана теплоизоляция фасада.

Основной бонус этого дома — прекрасный вид на море прямо из окон. К слову, расстояние до моря составляет всего около 900 метров.

Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания за €54,000

Бунгало 1 спальня Торревьеха, Испания € 54,000 1 ванных комнат 40 м²

В Испании в г. Торревьеха выставлено на продажу небольшое бунгало общей площадью 40 кв.м. В планировку входит большая спальня, ванная комната, гостиная с кухней и террасой 8 кв.м. По словам продавца, окна дома выходят на западную сторону, и от того комнаты каждый день красиво подсвечиваются закатным солнцем.

Комплекс, состоящий из таунхаусов и небольших домов, расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой: в пешей доступности есть все магазины и пляж (до него около 1,5 километров).

Судя по фотографиям, в доме есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Интерьер нельзя назвать уютным, но комнаты выглядят аккуратными и светлыми. Отдельно в объявлении указано, что дом имеет высокий потенциал для сдачи его в аренду.

Дом 2 спальни в General Toshevo, Болгария за €41,500

Дом 2 спальни General Toshevo, Болгария € 41,500 3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² Количество этажей 1

Недалеко от города Каварна в тихой деревне выставлен на продажу дом общей площадью 77 кв.м. Планировка включает большую гостиную с полом из нового дубового паркета, оборудованную новую кухню, две просторных спальни, новую ванную комнату, террасу общей площадью 20 кв.м., подвал размером 16 кв.м. В доме есть два отдельных входа, а участок полностью огорожен.

Отсюда до города примерно 17 километров, в соседней деревне есть магазин, школа, кафе и медицинское обслуживание.

Дом меблирован, выглядит уютным и ухоженным. Интерьер по-деревенски простой, но функциональный. Участок вокруг дома также облагорожен, территория распланирована, есть открытая большая терраса.

Дом 3 комнаты в Vllahine, Албания за €26,500

Дом 3 комнаты Vllahine, Албания € 26,500 3 Количество комнат 124 м²

Небольшой дом выставлен на продажу в Албании. За €26,500 продавец предлагает домм общей площадью 124 кв.м., который расположен на участке 300 кв.м. Описание объекта в объявлении минимально: дом жилой, есть вода и свет; участок большой, прямоугольный, логичный; расположен недалеко от центра посёлка.

По фотографиям видно, что жилью требуется косметический ремонт, однако сейчас все выглядит довольно аккуратным.

Вилла 1 спальня в Агридженто, Италия за €46,000

Вилла 1 спальня Агридженто, Италия € 46,000 1 ванных комнат

В Сицилийском регионе Италии выставлен на продажу небольшой дом, который отлично подходит под определение дачи. Общая площадь объекта — 60 кв.м., планировка включает гостиную, спальню, кухню, ванную комнату, и большой склад в деревенском стиле. Плюс к этому в доме есть большая веранда. Фотографий внутреннего убранства жилья практически нет, но по тем, что есть, видно, что дому требуется ремонт.

Дом подключен к электросети, но вода добывается из резервуара для хранения воды. Рядом с домом есть участок площадью около 15 000 квадратных метров с оливковой рощей с около 100 оливковыми деревьями, миндалем и фруктовыми деревьями. Всего на участке растет в общей сложности около 300 деревьев.

Расстояние до города Раффадали составляет примерно 4 км., а до моря — 25 минут на автомобиле.