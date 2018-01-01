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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 373,800
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются различные комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, парковкой, детской площадкой, ухоженными садами, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Школы - 5 минут
  • Ближайший торговый центр - 2 минуты
  • Больницы - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 373,800
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить квартиру-студию, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Основные моменты;

  • Отличное и эксклюзивное расположение в Арджане, Дубай
  • Простые и доступные варианты плана оплаты
  • Доступ к самым современным удобствам и удобствам
  • Окруженный пышными зелеными парками и спокойной обстановкой

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 393 кв.
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marriot Executive Residence | MAG
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полностью меблированный
  • BUA; 1488 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Посудомоечная машина
  • холодильник
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Конференц-зал
  • Настольная комната
  • клуб
  • Спа и Сауна
  • Супермаркет и Торговая зона
  • 24/7 Безопасность
  • Семейная зона
  • Досуг и Парк
  • Спортивные площадки

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Арабские ранчо – 4,0 км
  • Мотор Сити – 4.0Km
  • Студия Сити – 4,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от € 339,503
4–1 156 м² 12 квартир
Сдача в: 2025

О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE.
Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби.
Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха.

Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах: 
- Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков;
- Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами.
Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах.


5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences:
- инфинити-бассейн;
- велнес-зона с тренажерным залом и сауной;
- студия йоги и пилатеса;
- зоны для медитаций;
- Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции;
- Creativité Room - крытая детская игровая зона;
- лаунж-зона с соковым баром и бассейном;
- Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом;
- Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения.

Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг:
-  система “умный дом”;
- прачечная и химчистка;
- уборка дома;
- спа и груминг для домашних животных;
- бесплатная доставка продуктов;
- услуги курьера;
-  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи;
- помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов;
- кейтеринг и планирование мероприятий;
- персональный тренер по фитнесу;
- консультант по искусству;
- круглосуточная служба консьержей;
- услуги парковщика, швейцара и посыльного.

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