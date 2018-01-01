Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ

О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE.
Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ, Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби.
Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха.
Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:
- Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков;
- Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами.
Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах.
5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences:
- инфинити-бассейн;
- велнес-зона с тренажерным залом и сауной;
- студия йоги и пилатеса;
- зоны для медитаций;
- Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции;
- Creativité Room - крытая детская игровая зона;
- лаунж-зона с соковым баром и бассейном;
- Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом;
- Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения.
Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг:
- система “умный дом”;
- прачечная и химчистка;
- уборка дома;
- спа и груминг для домашних животных;
- бесплатная доставка продуктов;
- услуги курьера;
- предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи;
- помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов;
- кейтеринг и планирование мероприятий;
- персональный тренер по фитнесу;
- консультант по искусству;
- круглосуточная служба консьержей;
- услуги парковщика, швейцара и посыльного.