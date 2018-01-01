Жилой комплекс Элитная резиденция Jasmine с зелеными зонами и спа в престижном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 780,236
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Резиденция располагает спа-центром, кинотеатром, рестораном, сауной и баней, парковкой, охраной и видеонаблюдением, детской площадкой, зелеными зонами, консьержем, бассейном, спортивной площадкой.Удобства и оснащение в доме
- Панорамные окна
- Встроенные шкафы
Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, полем для гольфа.
- Бурдж-Халифа - 27,3 км
- Международный аэропорт - 32 км
- Море - 17,1 км
- Пальма Джумейра - 25 минут
- Дубай Марина - 25 минут
- Даунтаун Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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