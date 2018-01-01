Жилой комплекс Резиденция с бассейном и фитнес-залом рядом с новым аэропортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,232,804
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О комплексе
Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес.
Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Резиденция располагает открытым бассейном и солнечной террасой, парковкой, охраной, спортивными площадками, фитнес-залом.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с школами, университетами, больницами, центром района и новым аэропортом.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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