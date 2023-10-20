Краков, Польша

от €408,100

Сдача в: 2023

Я рад представить вам рядный дом с полезной площадью 210,44 м2 - предложение распространяется на дом в стандарте застройщика Инвестиции включают в себя 10 односемейных двухквартирных домов ПЛАНИРОВКА Дом состоит из 3 уровней: Уровень -1: гараж, подсобное помещение, коммуникации Первый этаж: тамбур, холл, гостиная, кухня, комната, санузел Мансардный этаж: холл, 3x спальня, 2x ванная, гардеробная СТАНДАРТ Высокий уровень отделки (керамическая плитка, фотогальваника , подогрев пола 1 уровень) ) светлая кухня с красивым эркером Каждый дом имеет просторный сад и просторную террасу, гараж на две машины и место для двухколесного транспорта и дополнительное парковочное место на открытом воздухе. Уровень -1 завершен РАСПОЛОЖЕНИЕ: Инвестиция расположена в непосредственной близости от Кракова, Свошовице и Велички В районе много зеленых зон ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - готовая фотогальваническая установка - пол с подогревом уровень 1 - завершен уровень -1 - закрыт , охраняемая территория - собственный парк отдыха с беседкой и грилем - оптоволокно - большой гараж на две машины с отдельным подсобным помещением - открытая парковка