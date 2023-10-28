Квартира с балконом и большим мезонином/Величка
ПЛАНИРОВКА
Квартира 48,04 м2 с балконом 5,60 м2 и антресолью на уровне 3 (20,87 м2), состоящая из комнаты с кухней, спальни, ванной комнаты, коммуникации.
Здания трехэтажные - всего 47 квартир различной площади от 27 до 78 м2, квартиры на первом этаже с участками или мини-террасами и все квартиры на этажах имеют балконы. В зданиях также есть подземный этаж с гаражом. Это идеальное место для людей, которые ценят тишину и покой и в то же время нуждаются в доступе ко всей городской инфраструктуре. Алея Збожова была тщательно спроектирована и характеризуется интимностью и комфортом.
ДАТА СДАЧИ
Окончание строительства: 1 квартал 2025 г. Возможность покупки дополнительного места в подземном гараже с кладовойколичество мест на надземной парковке для жителей комплекса: 21
Я рад представить вам рядный дом с полезной площадью 210,44 м2 - предложение распространяется на дом в стандарте застройщика Инвестиции включают в себя 10 односемейных двухквартирных домов
ПЛАНИРОВКА
Дом состоит из 3 уровней:
Уровень -1: гараж, подсобное помещение, коммуникации
Первый этаж: тамбур, холл, гостиная, кухня, комната, санузел
Мансардный этаж: холл, 3x спальня, 2x ванная, гардеробная
СТАНДАРТ
Высокий уровень отделки (керамическая плитка, фотогальваника , подогрев пола 1 уровень) )
светлая кухня с красивым эркером
Каждый дом имеет просторный сад и просторную террасу,
гараж на две машины и место для двухколесного транспорта и дополнительное парковочное место на открытом воздухе.
Уровень -1 завершен
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Инвестиция расположена в непосредственной близости от Кракова, Свошовице и Велички
В районе много зеленых зон
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- готовая фотогальваническая установка -
пол с подогревом уровень 1
- завершен уровень -1 -
закрыт , охраняемая территория
- собственный парк отдыха с беседкой и грилем
- оптоволокно
- большой гараж на две машины с отдельным подсобным помещением
- открытая парковка
Модная современная квартира с участком!
Уютный комплекс из 8 современных односемейных двухквартирных домов.
Минимализм форм и цветов придает недвижимости очень современный, модный характер. Мы предлагаем квартиру на первом этаже с садом или квартиру на втором этаже с большой террасой на крыше.
ПЛАНИРОВКА
Квартира расположена на первом этаже с огородом (54 м2)
гостиная с кухней, 2 спальни, ванная комната, прихожая
СТАНДАРТ
материалы высокого стандарта, используемые тройные окна ПВХ с вентиляционными отверстиями, обеспечивающие высокую энергоэффективность и звукоизоляцию
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белый расположена на холме между краковскими укреплениями Витковице и Маршовец. Близость кольцевой дороги и съездов позволяет быстро добраться до центра Кракова. Рядом находятся автобусные остановки общественного транспорта (маршруты 267, 287), продуктовый магазин, детский сад, Начальная школа Парк Лесны Витковице находится в 2 км
Конденсаторная система - Полы с подогревом, регулируемые регуляторами комнатной температуры - Инсталляция оптоволоконного интернета - Въездные ворота с дистанционным управлением
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕНО - КВАРТИРЫ ГОТОВЫ К ЗАСЕЛЕНИЮ!
Уютный комплекс из 22 современных квартир (двухэтажные здания) в
окружении лугов.
Предлагаем Квартиры от 65 м2 до 128 м2
ПЛАНИРОВКА
Квартира расположена на первом этаже площадью 65,84 м2 с садом (102 м2)
Квартира будет состоять из гостиной с кухонным уголком, двух спален и прихожей. ванная комната.
Южная экспозиция
СТАНДАРТ
высокий стандарт используемых материалов
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белы/Тони
В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта (около 200 м), продуктовый магазин, детский сад, начальная школа 400 м
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ
- отопление: тепловой насос
- рекуперация
- пол с подогревом в каждой комнате - подготовка к
фотоэлектрической
установке - контрактные окна и двери
- алюминиевые окна (3 стеклопакета)
- огороженная инвестиция
- въезд с дистанционным управлением
- возможность купить гараж площадью около 19,93 м2.
Сдача обьекта 3 Q 2023