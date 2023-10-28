Jaskowice, Польша

от €113,000

Сдача в: 2025

Квартира с балконом и большим мезонином/Величка ПЛАНИРОВКА Квартира 48,04 м2 с балконом 5,60 м2 и антресолью на уровне 3 (20,87 м2), состоящая из комнаты с кухней, спальни, ванной комнаты, коммуникации. Здания трехэтажные - всего 47 квартир различной площади от 27 до 78 м2, квартиры на первом этаже с участками или мини-террасами и все квартиры на этажах имеют балконы. В зданиях также есть подземный этаж с гаражом. Это идеальное место для людей, которые ценят тишину и покой и в то же время нуждаются в доступе ко всей городской инфраструктуре. Алея Збожова была тщательно спроектирована и характеризуется интимностью и комфортом. ДАТА СДАЧИ Окончание строительства: 1 квартал 2025 г. Возможность покупки дополнительного места в подземном гараже с кладовойколичество мест на надземной парковке для жителей комплекса: 21