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New villas on Baltic sea

Порвоо, Финляндия
от
€469,000
;
3
Описание Описание
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О комплексе

  • Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначен для инвесторов, которые хотят быть рядом с оживленным Хельсинки и международным авиасообщением (Хельсинкский хаб)
  • А параллельно хочется оказаться в самом естественном, чистом и живописном месте
  • Состоят из 10 домов – индивидуальных вилл и двухквартирных таунхаусов
  • 140 м2 пространства
  • Все дома с удобным частным двором, автомобильными подвалами и гаражами
  • Дома, оформленные в стандартной готовой версии или выполненные под конкретные запросы клиентов
  • Индивидуальные проекты интерьера индивидуальный дизайн в соответствии с видением клиента
  • Ожидаемый финиш продаж проекта – декабря 2023 года по июнь 2024 года (дом за домом) 
  • Индивидуальный подход к каждому Клиенту
  • Последняя возможность купить новый дом в Порвоо (больше нет земли)

Дополнительно

  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Порвоо, Финляндия

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New villas on Baltic sea
Порвоо, Финляндия
от
€469,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов От 80 до 130 м2 жилой площади Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи Индивидуальный подход к каждому клиенту Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года ( дом за домом )  Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли ) Подробнее о проекте и о нашей строительной компании: https://invest-finland.fi/
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