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Новостройки
Финляндия
Semidetached house near Helsinki airport
Semidetached house near Helsinki airport
Порвоо, Финляндия
от
€336,600
;
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Описание
Параметры
Квартиры
Адрес
Медиа
Новости
Рекомендовать
О комплексе
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб )
А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте
Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов
От 80 до 130 м2 жилой площади
Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов
Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов
Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года ( дом за домом )
Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли )
Подробнее о проекте и о нашей строительной компании: https://invest-finland.fi/
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Параметры объекта
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
2024
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Порвоо, Финляндия
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Застройщик
StroiFin
Лицензия:
StroiFin
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Финляндия, Porvoo
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Semidetached house near Helsinki airport
Порвоо, Финляндия
от
€336,600
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*
Выбрать из предложенного
Написать свой текст.
Меня интересует объект из Вашего объявления.
Хочу получить больше информации об объекте.
Какие условия покупки для иностранцев?
Я бы хотел посетить квартиру/дом.
Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.).
Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
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5545
Rumputie 2, 54120 Pulp
info@invest-finland.com
+358407594289
Katja Schuster
Риелтор
Адрес:
Номер телефона:
Email:
Агент партнёра
Другая информация
Вид объекта
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Объект на карте
Характеристики объекта
Застройщик
StroiFin
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