Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб )
А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте
Состоит из 10 домов – отдельных вилл и…
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначен для инвесторов, которые хотят быть рядом с оживленным Хельсинки и международным авиасообщением (Хельсинкский хаб)
А параллельно хочется оказаться в самом естественном, чистом и живописном месте
Состоят из 10 домов – индивиду…
Новые инвестиции, констукция скоро начнется. К счастью цена.
Единственный, удивительный и уникальный земельный участок с роскошной виллой, которая будет построена, адаптирована к предпочтениям клиентов
Мы строительная компания Invest-Finland.fi в Финляндии с 2007 года.
Индивидуальная вилла с уникальным дизайном, выполненная в скандинавском стиле:
- Недалеко от оживленного Хельсинки и международного авиасообщения (узловой узел Хельсинки)
- И параллельно на берегу Финского залива в окружении лесов и озер
До пляжа (Финский залив) - 500 м
Аэропо…