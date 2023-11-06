Brand new villa with pool on the seafront

Представляем потрясающую виллу, расположенную в тихом районе Рафаиловичи, Будва. Эта недвижимость расположена на просторной земле площадью 510 квадратных метров, предлагая достаточно места и уединения для жителей.

Хотя в настоящее время эта вилла находится в стадии строительства, она может похвастаться впечатляющими характеристиками и дизайном. Первый этаж занимает просторные 210 квадратных метров, а первый и второй этажи предлагают 70 квадратных метров каждый. С достаточным пространством для настройки и персонализации, это свойство предлагает уникальную возможность спроектировать и создать дом мечты в соответствии с личными предпочтениями.

С виллы открывается захватывающий вид на море потрясающего Адриатического моря. Вилла расположена всего в 800 метрах от пляжа, что делает ее идеальным местом для тех, кто хочет насладиться пляжным образом жизни.

Не упустите возможность сделать эту потрясающую недвижимость своей!