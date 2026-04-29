Жилой комплекс Horizon

Lustica Bay - Horizon Horizon — новый премиальный жилой район внутри Luštica Bay, расположенный на возвышенности между Адриатическим морем и будущим чемпионским гольф-полем. Проект создан как приватное средиземноморское сообщество с панорамными видами на море, марину и природные ландшафты полуострова Луштица. Резиденции Horizon расположены каскадом по склону холма, благодаря чему практически из каждого объекта открываются виды на море и Luštica Bay. Архитектура проекта сочетает натуральный камень, дерево, светлые природные оттенки и панорамное остекление, создавая современный средиземноморский стиль с высокой приватностью и интеграцией в окружающую природу. Horizon станет частью одного из крупнейших и самых престижных проектов на Адриатике — Luštica Bay. Комплекс развивается как полноценный прибрежный город с собственной мариной, пляжами, отелями, спортивной инфраструктурой, ресторанами и гольф-полем мирового уровня. На сегодняшний день в развитие проекта инвестированы сотни миллионов евро, а владельцами недвижимости уже стали семьи более чем из 50 стран мира. Концепция Horizon панорамные виды на Адриатическое морерасположение на возвышенности с высокой приватностьюсовременная средиземноморская архитектурапросторные террасы и открытые зоны отдыхаприватные сады и бассейны в отдельных резиденцияхпанорамное остеклениенатуральные материалы и ландшафтное озеленениевысокий уровень сервиса и управления недвижимостьюВладельцы недвижимости Horizon получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay: марина с прогулочной набережной5-звездочный отель The Chedi Luštica Bayрестораны, кафе и бутикигольф-клуб и гольф-академияспа-центр и wellness-инфраструктуратеннисные и падел-кортыспортивные площадки и открытые тренажёрные зоныпешеходные и велосипедные маршрутыприватные пляжи и пляжные клубыкруглосуточная охрана и видеонаблюдениеконсьерж-сервис и услуги по управлению недвижимостью.