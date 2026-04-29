  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Радовичи
  4. Жилой комплекс Horizon

Жилой комплекс Horizon

Радовичи, Черногория
от
$665,405
;
12
Оставить заявку
ID: 38118
ID новостройки на Realting
In CRM: 16
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Lustica Bay - Horizon  Horizon — новый премиальный жилой район внутри Luštica Bay, расположенный на возвышенности между Адриатическим морем и будущим чемпионским гольф-полем. Проект создан как приватное средиземноморское сообщество с панорамными видами на море, марину и природные ландшафты полуострова Луштица. Резиденции Horizon расположены каскадом по склону холма, благодаря чему практически из каждого объекта открываются виды на море и Luštica Bay. Архитектура проекта сочетает натуральный камень, дерево, светлые природные оттенки и панорамное остекление, создавая современный средиземноморский стиль с высокой приватностью и интеграцией в окружающую природу. Horizon станет частью одного из крупнейших и самых престижных проектов на Адриатике — Luštica Bay. Комплекс развивается как полноценный прибрежный город с собственной мариной, пляжами, отелями, спортивной инфраструктурой, ресторанами и гольф-полем мирового уровня. На сегодняшний день в развитие проекта инвестированы сотни миллионов евро, а владельцами недвижимости уже стали семьи более чем из 50 стран мира. Концепция Horizon панорамные виды на Адриатическое морерасположение на возвышенности с высокой приватностьюсовременная средиземноморская архитектурапросторные террасы и открытые зоны отдыхаприватные сады и бассейны в отдельных резиденцияхпанорамное остеклениенатуральные материалы и ландшафтное озеленениевысокий уровень сервиса и управления недвижимостьюВладельцы недвижимости Horizon получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay: марина с прогулочной набережной5-звездочный отель The Chedi Luštica Bayрестораны, кафе и бутикигольф-клуб и гольф-академияспа-центр и wellness-инфраструктуратеннисные и падел-кортыспортивные площадки и открытые тренажёрные зоныпешеходные и велосипедные маршрутыприватные пляжи и пляжные клубыкруглосуточная охрана и видеонаблюдениеконсьерж-сервис и услуги по управлению недвижимостью.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.1
Цена за м², USD 13,011
Цена квартиры, USD 665,405
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 138.3
Цена за м², USD 14,427
Цена квартиры, USD 2,00 млн

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Все новости
Вы просматриваете
Жилой комплекс Horizon
Радовичи, Черногория
от
$665,405
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
28.05.2026
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
Условия получения гражданства Черногории
06.05.2026
Условия получения гражданства Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Показать все публикации