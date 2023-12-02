Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Жасляй
  5. Дома

Дома в Жасляй, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Жасляй, Литва
Дом с Furnace heating
Жасляй, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
--------------------------------------------------------------------------------------------…
€215,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти