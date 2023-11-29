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Дома в Zapyskis, Литва

4 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Dievogala, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dievogala, Литва
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ДОМА С ГУАРЕЛИНОМ И ОСТРОЙ В ЗАПИ-БАНЕ. ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ С ГОРОДОМ, ПОЛНАЯ ИСКЛЮЧЕННАЯ …
€159,000
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Capital
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Дом с Local electricity в Zapyskis, Литва
Дом с Local electricity
Zapyskis, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный 82,21 кв.м. садовый дом с участком 5-го века, В щупальце Освещение,…
€30,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Vilemai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Vilemai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
В Каунасском районе Диогала на улице Рамуниса продаются 2 отдельных двухэтажных дома энергет…
€125,000
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Дом с газовым отоплением в Zapyskis, Литва
Дом с газовым отоплением
Zapyskis, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
ERDVUS ДОМ С СЕРТИФИКАТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НЕМУНА ТЕКСТА! Во всей сети до того, как продажа бу…
€119,999
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