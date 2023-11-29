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Земельные участки в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

147 объектов найдено
Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
11.85 ARS, СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ, одиночные и биббовые жилые здания УПОМИНАЮТСЯ В ВОЕННЫХ.…
€78,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Вильнюс, Литва
ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЫБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАРКЕТИНГОВ! Вы ищете место, которо…
€12,900
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
Сельскохозяйственный участок для низкороссийского против продается в авторитетном месте. Уча…
€67,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
€650,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
€98,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
РАЗДЕЛ СЕЛЛОУ В УКМЕРДЖИ G. 141, УИЛЛИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Расположение: Укмергесские ущель…
€320,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Вильнюс, Литва
€200,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
€90,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€78,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€158,800
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€139,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
СТРАНА A2 ВИЛЬЯУС-ПАНЕВЕРС ПРОДАЕТ ПРОДАЖУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕЛЬСКО…
€620,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В WILLION! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 6а. участок подсобного хозяйства …
€65,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Вильнюс, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Вильнюс, Литва
ВИЛЬНЯ Р., БАЖОРС К., СИАУРОЙ Г. 59 ПРОДАЖА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ДОМАШНИМ ПРОЕКТ…
€77,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€22,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
Участок для продажи в 6а-крепости сообщества у леса. Идеальное место для отдыха и отдыха на …
€23,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
В ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА, 450 ЗОНА - ЗАПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ, ПОЛНЫХ РАДЖОНОВ. ____ ОБЩАЯ ИНФОРМ…
€1,19 млн
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
€38,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Вильнюс, Литва
ИСКЛЮЧЕНО ЭКСКЛЮЗИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ В БАЙОРАХ С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ !!! Участок окружен п…
€99,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€195,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€85,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
€84,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
5.3 HA КОММЕРЧЕСКИЕ ПОСЛЕДНИЕ ДРОВОЛИ В ДОБРОВОЛЕ, ВИЛЛ ПРЕИМУЩЕСТВА ➜ Есть 3 участка - 1,8…
€478,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
❗ НОВОСТИ НА РЫНКЕ ❗ ВКЛЮЧЕН В ДЕРЕВО ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ЧУДЕСЯТ БЕССОНСКИХ МУЖЧИ…
€139,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
Окруженный Павильнийским региональным парком, всего в 9 мин / 4,7 км от собора, участок земл…
€569,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
На продажу край участка недвижимости площадью 7,66 акров находится всего в 10 минутах ходьбы…
€229,000
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Земельные участки в Вильнюс, Литва
Земельные участки
Вильнюс, Литва
В СОВЕРШЕННОМ ДВИЖЕНИИ В СОБСТВЕННОСТИ РЕЗЮМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ОТНОСИТСЯ. VOS 15 мин. ИЗ СТА…
€119,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
€24,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Вильнюс, Литва
ПРОДАЖА ДОМА 20,85 АРС С ВСЕМИ ГОРОДСКИМИ СВЯЗЬМИ В НОВОМ МИРЕ Хотите отдохнуть от порыва п…
€77,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Вильнюс, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Вильнюс, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ НОВЫМ В НЕКОТОРЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАХ, АНТЕВЕРСАЛЬНЫЙ …
€65,000
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