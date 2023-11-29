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Коммерческая недвижимость в Вильнюсский район, Литва

9 объектов найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Судерве, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Судерве, Литва
Площадь 400 м²
Этаж 1
Мы продаем существующее кафе-ресторан "Fresh Dream" в Судерве, Вильнюс р. с жилым домом и др…
€350,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating, с Total security of the building в Jokubonys, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Total security of the building
Jokubonys, Литва
Площадь 2 388 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В МЕСТЕ САНДАРТИНГА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАТАЛЬПОСАЛЬ В МЕСТЕ; DU ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, …
€700,000
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Capital
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Коммерческая в Geisiskes, Литва
Коммерческая
Geisiskes, Литва
Площадь 1 062 м²
Этаж 1
В Вильнюсском районе 1062 кв. М. фундамент бывшей теленка. ОПИСАНИЕ ПАТАЛПОВ: • Общая площа…
€6,000
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Capital
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Коммерческая в Europa, Литва
Коммерческая
Europa, Литва
Площадь 297 м²
Этаж 1
В Вильнюсском районе европейская деревня продается для производства и хранения, 297 кв. М. М…
€35,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 849 м²
Этаж 1
Просторная продукция - складские помещения на продажу 849,03 кв.м. Индустриальный г., Новый …
€460,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 151 м²
Просторные административные направления площадью 151,32 кв. М для продажи в Индустрии г., Но…
€125,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Gailiunai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Gailiunai, Литва
Площадь 315 м²
Администрирование объектов назначения - продажа sandl 315,43 м ² Industrial g., Новый Вильню…
€200,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией в Meleniai, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Meleniai, Литва
Площадь 123 м²
Этаж 1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
€40,000
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Capital
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Коммерческая с Proizvodstvennye skladskie i administrativnye pomescheniya, с Nedaleko ot Vilnyusa pomescheniya kommercheskogo naznacheniya, с Kommercheskaya nedvizhimost pod Vilnyusom в Вильнюсский район, Литва
Коммерческая с Proizvodstvennye skladskie i administrativnye pomescheniya, с Nedaleko ot Vilnyusa pomescheniya kommercheskogo naznacheniya, с Kommercheskaya nedvizhimost pod Vilnyusom
Вильнюсский район, Литва
Площадь 2 050 м²
Количество этажей 2
Производственные / складские и административные помещения. Производственные помещения - 1…
€717,500
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