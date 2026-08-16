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Коммерческая недвижимость в Вильнюсском районе, Литва

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10 объектов найдено
Коммерческое помещение 612 м² в Kalinas, Литва
Коммерческое помещение 612 м²
Kalinas, Литва
Площадь 612 м²
Этаж 1
Продажа 612 ЗНАНИЙ М. АДМИНИСТРАТИВНОЕ / ПРОДУКЦИОННОЕ / СТОРОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ МЕД…
$1,33 млн
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Коммерческое помещение 612 м² в Kalinas, Литва
Коммерческое помещение 612 м²
Kalinas, Литва
Площадь 612 м²
Этаж 1
Продажа 612 ЗНАНИЙ М. АДМИНИСТРАТИВНОЕ / ПРОДУКЦИОННОЕ / СТОРОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ МЕД…
$1,36 млн
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Коммерческое помещение 1 767 м² в Kalniskes, Литва
Коммерческое помещение 1 767 м²
Kalniskes, Литва
Площадь 1 767 м²
Этаж 1
Всего в 23 км от центра Вильнюса, в чудесном природном укрытии, рядом с лесом продается совр…
$1,16 млн
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Коммерческое помещение 925 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 925 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 925 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛУМНА 925 КВт.М. ПРОДУКЦИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО СТОРОЖНЫХ ПРЕМИСЕЙ …
$753,547
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Коммерческое помещение 925 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 925 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 925 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛУМНА 925 КВт.М. ПРОДУКЦИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО СТОРОЖНЫХ ПРЕМИСЕЙ …
$766,612
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Коммерческое помещение 229 м² в Platiniskes, Литва
Коммерческое помещение 229 м²
Platiniskes, Литва
Площадь 229 м²
Этаж 2
COMMERCIAL PATALPOS (отдельное здание) - Platiniskių g. 72, Вильнюсский район, недалеко от П…
$528,961
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TekceTekce
Коммерческое помещение 297 м² в Europa, Литва
Коммерческое помещение 297 м²
Europa, Литва
Площадь 297 м²
Этаж 1
Здание с земельным участком 297 кв. м продается в Вильнюсском районе, европейской деревне. …
$34,779
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Коммерческое помещение 2 050 м² в Bezdoniai Eldership, Литва
Коммерческое помещение 2 050 м²
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 2 050 м²
Количество этажей 2
Производственные / складские и административные помещения. Производственные помещения - 1…
$1,42 млн
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Коммерческое помещение 123 м² в Gaukstonys, Литва
Коммерческое помещение 123 м²
Gaukstonys, Литва
Площадь 123 м²
Этаж 1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
$45,588
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Коммерческое помещение 2 388 м² в Jokubonys, Литва
Коммерческое помещение 2 388 м²
Jokubonys, Литва
Площадь 2 388 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТОРОЖИ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО В ПРАВИТЕЛЬНОМ ЛИЦАЦИИ; Сепаратное строите…
$683,814
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