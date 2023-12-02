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Жильё в Veliuona, Литва

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с With furniture, с Domestic equipment, с камином в Veliuona, Литва
Квартира 2 комнаты с With furniture, с Domestic equipment, с камином
Veliuona, Литва
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
€17,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating, с Stillroom в Veliuona, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Veliuona, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ - ВЫБОР! Велун – один из старейших, самых красивых и интер…
€17,300
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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