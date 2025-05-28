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Квартиры в Варенском районе, Литва

Варена
5
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/4
Продажа 63.15 КВ.М, 2 дома, но в новой эксклюзивной архитектуре, проект + + энергетические к…
$154,770
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Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
ПАРКИДАМ 663.15 КВ.М, 2 ДОМЕХОЛДА В НОВОЙ РАЗНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ И…
$154,770
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
ПАРКИДАМ 48.53 КВ.М, 2 ДОМЕХОЛДА В НОВОЙ ДИФЕРЕНТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, А + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТН…
$118,870
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Квартира 3 комнаты в Варена, Литва
Квартира 3 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Продажа 66.09 КВ.М, 2 дома в новой эксклюзивной архитектуре, проект класса + + Энергетика в …
$161,950
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Квартира 2 комнаты в Варена, Литва
Квартира 2 комнаты
Варена, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Продажа 64.90 КВ.М, 2 дома в новой эксклюзивной архитектуре, проект + + энергетические класс…
$158,987
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Параметры недвижимости в Варенском районе, Литва

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