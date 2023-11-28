ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Земельные участки
Traku seniunija
Земельные участки в Traku seniunija, Литва
Очистить
31 объект найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Plomenai, Литва
€20,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068842044
tatjana.makarova@capital.lt
Земельные участки
Alsakiai, Литва
Цветок г. 2 А, на Фолклендах, Тракай р. себя. продается в районе 15.14 а, участок назначения…
€9,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068758822
ausra@capital.lt
Земельные участки
Bagdononys, Литва
Участок на продажу 54.87 a, Пламя g, Хайленд! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена продажи: 20 000 €; -…
€17,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061130999
paulius.zilvitis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Описание: Продается сельскохозяйственный участок 2 га Тракайского района. Варник к. По бере…
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37065444445
marija.damaseviciute@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Meiluskes, Литва
Тракский район, в деревне Мейлуш, окружённой Виесом и Длинными озёрами, продаётся 9 (24-66 а…
€11,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068741112
arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Katisiai, Литва
100 a ( 56 домашних хозяйств, 44 сельскохозяйственных участка ) для дома или усадьбы возле о…
€88,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068741112
arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Тракай, Литва
ПОТОК ХА 1.79 РАЗДЕЛ С ЛЕСОВАНИЕМ И АФСАЛИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ БАХОРИК К, ТРАК Р. Участок расп…
€14,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jovariskes, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 1,4 га в Бралее. Удобный, проложенный доступ…
€6,000
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Jovariskes, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 0,65 га в Бражушке. Удобный, проложенный дос…
€18,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Тракай, Литва
РАМИОХЕ, В ОТЛИЧНОМ МЕСТЕ, ВОС 20 МИН. ИЗ ГОРОДА VILNIA CENTRO, PDO OF SELECT С ИНДИВИДУАЛЬН…
€29,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061642999
arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Jovariskes, Литва
В живописном районе участок площадью 32 акра дома продается в 25 минутах от Вильнюса! ......…
€25,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068423411
linas.juzumas@capitalrealty.com
Земельные участки
Alsakiai, Литва
€85,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068741112
arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Участок 19,99 акров жилой недвижимости продается рядом с Тракай. На асфальт ~ 130 м. Красив…
€22,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
-Продается участок площадью 2,08 га в деревне Старый Интерупио ( Тракские районы. ) между оз…
€52,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37069805849
romualdas.blazevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
30 участок недвижимости на продажу в Высоком Семенику, Лентварио сен. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отличн…
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37069805849
romualdas.blazevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Buda III, Литва
11547 га сельскохозяйственный участок на продажу Тракай р. self., Тракай старый, Старый путь…
€58,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061817321
ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Тракай, Литва
€4,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061817321
ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Babriskes, Литва
Две коммерческие посылки продаются в Тракей. Гладкая общая площадь 98,77 аро. Гладкая местно…
€140,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки
Тракай, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 29896 га с частью леса, Тракай р. старые соу…
€18,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061817321
ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Тракай, Литва
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37067463747
edgaras.kamarauskas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Alsakiai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 6,35 га продается рядом с озером Марджо в живописном м…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061284707
audrius.puplevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Miciunai, Литва
2.2 ha agricultural plot for sale in the village of Strazdish. The plot of expressive terrai…
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
26.45 ARS ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ В ТРАКЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи участка: 1100 евро за арре…
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068779300
svetlana.vaitkiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Skynimai, Литва
Массив из 6 участков на продажу после 50 акров, подходит для фермерской усадьбы Пеленишкис. …
€43,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством
Тракай, Литва
IN THE RAMIO LOCATION, FOR FOR FORESTIGATION, THE LIVAL SELECTION OF THE AGRICULTURAL AGRICU…
€15,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
865571088
lina.matukiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Gojus, Литва
SELLOW HOUSE MANAGEMENTS IN THE TRAINING RAJ., SENING TRAK SEN., LIGHT K. In a beautiful, qu…
€18,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Тракай, Литва
ПОСЛЕДНИЕ 5 СКЛИП ! !!! Электричество - 36 кВт ( доставляется на каждый участок по цене ). !…
€38,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37063310330
giedre.daugirdaite@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством
Тракай, Литва
В РАМИО-МЕСТЕ, ДЛЯ ПРОЦЕССА, ЖИВОТНЫЙ ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ЭТО ВНИМ…
€9,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37063310330
giedre.daugirdaite@capitalrealty.com
Земельные участки
Тракай, Литва
ПРОДАЖА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ РАЗДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! __________…
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068927985
tomas.rusakas@capitalrealty.com
Земельные участки
Тракай, Литва
ПРОДАЕТСЯ 42 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРМАНЦИИ ДЛЯ ХОРОШ…
€7,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL