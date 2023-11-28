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Земельные участки в Traku seniunija, Литва

31 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Plomenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Plomenai, Литва
€20,800
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068842044 tatjana.makarova@capital.lt
Земельные участки в Alsakiai, Литва
Земельные участки
Alsakiai, Литва
Цветок г. 2 А, на Фолклендах, Тракай р. себя. продается в районе 15.14 а, участок назначения…
€9,900
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068758822 ausra@capital.lt
Земельные участки в Bagdononys, Литва
Земельные участки
Bagdononys, Литва
Участок на продажу 54.87 a, Пламя g, Хайленд! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена продажи: 20 000 €; -…
€17,500
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37061130999 paulius.zilvitis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Описание: Продается сельскохозяйственный участок 2 га Тракайского района. Варник к. По бере…
€30,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37065444445 marija.damaseviciute@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Meiluskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Meiluskes, Литва
Тракский район, в деревне Мейлуш, окружённой Виесом и Длинными озёрами, продаётся 9 (24-66 а…
€11,500
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Katisiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Katisiai, Литва
100 a ( 56 домашних хозяйств, 44 сельскохозяйственных участка ) для дома или усадьбы возле о…
€88,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Тракай, Литва
ПОТОК ХА 1.79 РАЗДЕЛ С ЛЕСОВАНИЕМ И АФСАЛИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ БАХОРИК К, ТРАК Р. Участок расп…
€14,900
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Capital
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+37061140701 vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jovariskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jovariskes, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 1,4 га в Бралее. Удобный, проложенный доступ…
€6,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Jovariskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Jovariskes, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 0,65 га в Бражушке. Удобный, проложенный дос…
€18,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Тракай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Тракай, Литва
РАМИОХЕ, В ОТЛИЧНОМ МЕСТЕ, ВОС 20 МИН. ИЗ ГОРОДА VILNIA CENTRO, PDO OF SELECT С ИНДИВИДУАЛЬН…
€29,000
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Capital
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+37061642999 arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Jovariskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Jovariskes, Литва
В живописном районе участок площадью 32 акра дома продается в 25 минутах от Вильнюса! ......…
€25,000
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Capital
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+37068423411 linas.juzumas@capitalrealty.com
Земельные участки в Alsakiai, Литва
Земельные участки
Alsakiai, Литва
€85,000
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Capital
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+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Участок 19,99 акров жилой недвижимости продается рядом с Тракай. На асфальт ~ 130 м. Красив…
€22,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
-Продается участок площадью 2,08 га в деревне Старый Интерупио ( Тракские районы. ) между оз…
€52,000
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Capital
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+37069805849 romualdas.blazevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
30 участок недвижимости на продажу в Высоком Семенику, Лентварио сен. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Отличн…
€30,000
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Capital
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+37069805849 romualdas.blazevicius@capitalrealty.com
Земельные участки в Buda III, Литва
Земельные участки
Buda III, Литва
11547 га сельскохозяйственный участок на продажу Тракай р. self., Тракай старый, Старый путь…
€58,000
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Capital
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+37061817321 ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€4,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37061817321 ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Babriskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Babriskes, Литва
Две коммерческие посылки продаются в Тракей. Гладкая общая площадь 98,77 аро. Гладкая местно…
€140,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 29896 га с частью леса, Тракай р. старые соу…
€18,000
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Capital
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+37061817321 ricardas.nosevicius@capitalrealty.com
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
€110,000
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Capital
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+37067463747 edgaras.kamarauskas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Alsakiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Alsakiai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 6,35 га продается рядом с озером Марджо в живописном м…
€45,000
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Capital
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+37061284707 audrius.puplevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Miciunai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Miciunai, Литва
2.2 ha agricultural plot for sale in the village of Strazdish. The plot of expressive terrai…
€55,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Тракай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
26.45 ARS ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ В ТРАКЕ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи участка: 1100 евро за арре…
€30,000
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Capital
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+37068779300 svetlana.vaitkiene@capitalrealty.com
Земельные участки в Skynimai, Литва
Земельные участки
Skynimai, Литва
Массив из 6 участков на продажу после 50 акров, подходит для фермерской усадьбы Пеленишкис. …
€43,500
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством в Тракай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Тракай, Литва
IN THE RAMIO LOCATION, FOR FOR FORESTIGATION, THE LIVAL SELECTION OF THE AGRICULTURAL AGRICU…
€15,000
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Capital
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865571088 lina.matukiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Gojus, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Gojus, Литва
SELLOW HOUSE MANAGEMENTS IN THE TRAINING RAJ., SENING TRAK SEN., LIGHT K. In a beautiful, qu…
€18,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
ПОСЛЕДНИЕ 5 СКЛИП ! !!! Электричество - 36 кВт ( доставляется на каждый участок по цене ). !…
€38,000
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Capital
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+37063310330 giedre.daugirdaite@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством в Тракай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Тракай, Литва
В РАМИО-МЕСТЕ, ДЛЯ ПРОЦЕССА, ЖИВОТНЫЙ ВЫБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ЭТО ВНИМ…
€9,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37063310330 giedre.daugirdaite@capitalrealty.com
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
ПРОДАЖА УПРАВЛЕНИЯ ДОМАМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ РАЗДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! __________…
€55,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068927985 tomas.rusakas@capitalrealty.com
Земельные участки в Тракай, Литва
Земельные участки
Тракай, Литва
ПРОДАЕТСЯ 42 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРМАНЦИИ ДЛЯ ХОРОШ…
€7,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Realting.com
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