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Литва
Земельные участки
Тракайский район
Земельные участки в Тракайский район, Литва
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70 объектов найдено
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Anglininkai, Литва
БЫТОВЫЕ ПОСЫЛКИ НА ПРОДАЖУ в Тракайском районе, в Славе, улица Ryegeliai. 4C; 4D; 4E Вы ище…
€10,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Anglininkai, Литва
В Тракайском районе, селе Рыканту, в живописной местности рядом с лесом и региональным парко…
€649,000
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Земельные участки
Selioviskes, Литва
Продается 323,96 а от общей площади проживания два соседних участка Тракай р. Сав, Селиовиш …
€324,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Zuklijai, Литва
€199,735
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jovariskes, Литва
Продается земельный участок в Тракайском районе, на холмах Ангели, в строящемся поселке. ПР…
€27,000
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Земельные участки
Aukstieji Semeniukai, Литва
Продается участок площадью 2,31 га на 26-м километре шоссе Вильнюс-Каунас, Тракуский район. …
€311,850
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sausaraistis, Литва
- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКРАП 15,85 га Земельный участок Тракай р. sav.Хайленд Сен.В случае мускатног…
€290,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Anglininkai, Литва
€10,900
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Земельные участки
Buda III, Литва
НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН УЧАСТОК ЗЕМЛИ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ ТРА…
€30,000
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Земельные участки
Anglininkai, Литва
ПУТИН ИНВЕСТИЦИИ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ ДЛЯ НЕУДАЧНЫХ ТУРТ-ЭКСПЛОТОВ! Окруженный природой, п…
€169,000
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Земельные участки
Kariotiskes, Литва
€83,000
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Земельные участки
Anglininkai, Литва
€33,000
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Земельные участки
Ferma, Литва
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСЛЕДНЕЙ В ФЕРМОСЕ НЕКОТОРЫЕ, ТУРИНГ РАЙОН. SPECUM: - Тракайс…
€140,000
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Земельные участки
Plakna, Литва
ОБУЧЕНИЕ РАЙ. SAV. ПОТОК 228.50 А С ПЕРМИНАЛЬНЫМ ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И СТАТИЕЙ ЦЕЛИ ОДНОЙ ЖИЗН…
€39,000
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Земельные участки
Bagdononys, Литва
Участок на продажу 54.87 a, Пламя g, Хайленд! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена продажи: 20 000 €; -…
€17,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Тракай, Литва
Описание: Продается сельскохозяйственный участок 2 га Тракайского района. Варник к. По бере…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raipolis, Литва
€35,000
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Земельные участки
Semeniskes, Литва
5-i земельные участки для продажи недалеко от Грендо, Тракайский район.. Красивое место, ров…
€10,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Selioviskes, Литва
Участок 2,1575 га для продажи на озере Кульпио, Селиовиш, район Тракай. Участок всего в 20 …
€200,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Meiluskes, Литва
Тракский район, в деревне Мейлуш, окружённой Виесом и Длинными озёрами, продаётся 9 (24-66 а…
€11,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salos, Литва
70.88 участок на продажу в Вильнюсе, Гурельс. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюса,…
€70,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Katisiai, Литва
100 a ( 56 домашних хозяйств, 44 сельскохозяйственных участка ) для дома или усадьбы возле о…
€88,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kijuvka, Литва
€4,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тракай, Литва
ПОТОК ХА 1.79 РАЗДЕЛ С ЛЕСОВАНИЕМ И АФСАЛИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ БАХОРИК К, ТРАК Р. Участок расп…
€14,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Jovariskes, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 0,65 га в Бражушке. Удобный, проложенный дос…
€18,000
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Земельные участки
Rackunai, Литва
Домашние владения на продажу 31,58 а. участок. Айтвар г. В пентхаусе! ______________________…
€25,000
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Земельные участки с подведенным электричеством
Тракай, Литва
РАМИОХЕ, В ОТЛИЧНОМ МЕСТЕ, ВОС 20 МИН. ИЗ ГОРОДА VILNIA CENTRO, PDO OF SELECT С ИНДИВИДУАЛЬН…
€29,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Jovariskes, Литва
В живописном районе участок площадью 32 акра дома продается в 25 минутах от Вильнюса! ......…
€25,000
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Земельные участки
Rackunai, Литва
47.09 НЕСКОЛЬКО ЖИВОЙ СИГНАТУРЫ ИДЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НЕСКОЛЬКОЙ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЕРМОВ, …
€150,000
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Земельные участки с подведенным электричеством
Slabada, Литва
НОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Окруженный природой, участок площадью 22 акра продается. Идеальное, ти…
€15,000
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