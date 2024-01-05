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Квартиры в Тракайский район, Литва

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Anglininkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Anglininkai, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
В ОТЛИЧНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, РЯДОМ С МАГАЗИНАМИ ГОРОДА, В Окружении ДЕРЕВЬЕВ, Н…
€20,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой в Jovariskes, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой
Jovariskes, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Всего в 600 м от ангелов в Кальве, в окружении 8 озер ( Пауэр, Аква, Бевардис, Шуллерс, Жак,…
€27,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с парковкой в Лентварис, Литва
Квартира 1 комната с парковкой
Лентварис, Литва
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
€55,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением в Senieji Trakai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Senieji Trakai, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
€48,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты в Zemieji Semeniukai, Литва
Квартира 4 комнаты
Zemieji Semeniukai, Литва
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
€115,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Тракайский район, Литва

с видом на море
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