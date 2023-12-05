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Земельные участки в Ширвинтский район, Литва

56 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kryziauka I, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kryziauka I, Литва
€45,000
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Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€14,000
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Земельные участки в Medziukai, Литва
Земельные участки
Medziukai, Литва
€12,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ширвинтос, Литва
€10,000
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Земельные участки в Pamusiai, Литва
Земельные участки
Pamusiai, Литва
€25,000
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Земельные участки в ulyceles, Литва
Земельные участки
ulyceles, Литва
€36,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтос, Литва
€7,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Муснинкай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Муснинкай, Литва
€5,500
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Земельные участки в Pasirvintis, Литва
Земельные участки
Pasirvintis, Литва
€19,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ширвинтос, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ширвинтос, Литва
ЛИКО ПОСЛЕДНИЙ СКЛИП! ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - площадь участка - 13,91 а; - Способ использования …
€14,000
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Земельные участки в Medziukai, Литва
Земельные участки
Medziukai, Литва
В народе юного возраста Ширвинт р. sav. два граничащих 1,16 га продаются; 0,28 га сельскохоз…
€8,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Mikalajunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Mikalajunai, Литва
В этнографической деревне Николаи продаётся участок домашней усадьбы -----------------------…
€15,000
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Земельные участки в Medziukai, Литва
Земельные участки
Medziukai, Литва
ПРОДАЖА 3.61 H РАЗДЕЛ С БОЛЬШИМ ДЛЯ ОТДЫХА ТИНТИН, ПОЛНЫЙ R., VOS 15 MIN. ДОРОГА ИТИ УИЛНЕС.…
€35,000
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Земельные участки в Rusiu Ragas, Литва
Земельные участки
Rusiu Ragas, Литва
€97,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Saveikiskis I, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Saveikiskis I, Литва
€400,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Motiejunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Motiejunai, Литва
€70,000
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Земельные участки в Medziukai, Литва
Земельные участки
Medziukai, Литва
€86,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в cerniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
cerniskes, Литва
Ширвинт р. self., Dirvinous old, Chernysc. продается по участку земли назначения для любител…
€6,800
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Земельные участки в Antanaiciai, Литва
Земельные участки
Antanaiciai, Литва
Участок 102,96 одно- и бибский жилой район для продажи в Шяуляй, Младший-Сирвинт р. ОБЩАЯ И…
€13,000
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Земельные участки в Eiciunai, Литва
Земельные участки
Eiciunai, Литва
ПРОДАЖА 0,5635 HA ЖИЗНЬ ПОСЛЕДНИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, МОЛОДЕЖНЫЙ СЕН., ГОЛОВА R. - СКЛ…
€7,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Eiciunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Eiciunai, Литва
6 жилых участков на продажу в Шяуляй, Ширвинт р. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА: - площадь - от 15,23 до…
€4,000
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Земельные участки в Medziukai, Литва
Земельные участки
Medziukai, Литва
ПРОДАВАТЬ участок земли 25-го века в Вильнюсе, Багигала мстл. В 2015 году выдается раз…
€29,900
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Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: я. Шейний г. 20, Ширвинта; Площадь: 12,09 а; Способ использования…
€24,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Sesuoleliai II, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Sesuoleliai II, Литва
G Ment, Dirvinite r. два сельскохозяйственных участка 110 и 85 утра продаются. SKLYPES: - Г…
€10,000
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Земельные участки в Medziukai, Литва
Земельные участки
Medziukai, Литва
€18,000
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Земельные участки в Turlojiskes, Литва
Земельные участки
Turlojiskes, Литва
Varieka k., Young Ages, Shirvint r. Я. множество участков недвижимости продается. СКЛИПАС: …
€7,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Turlojiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Turlojiskes, Литва
Ширвинт р. самов., Юные века, Темнеющие. Новые Темники g. 2 Продается В STRATEGISLATION IN G…
€145,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Janionys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Janionys, Литва
Продается в 1336 веке. сельскохозяйственный участок в мавританском р. Я., Чиобиш старый. Яни…
€40,000
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Земельные участки в Ширвинтос, Литва
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
Степоро, Молодого века, Ширвинт р. sav. продано 1 га; Участки 1,15 га и 1,22 га. УЧАСТНИК А…
€7,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Godiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Godiskes, Литва
Pociūnai k.Молодые люди., Shirvintų r. sav. жилой участок 31 а. СКЛИПАС : - Адрес участка -…
€6,000
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