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Коммерческая недвижимость в Шяуляйское городское самоуправление, Литва

Шяуляй
5
5 объектов найдено
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Шяуляй, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Шяуляй, Литва
Площадь 192 м²
Этаж 2
В центральной части зелени города, в стратегическом расположении, продаётся Шяуляйский слабы…
€159,500
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Capital
Языки общения: English
+37065652286 darius.valancius@capital.lt
Коммерческая в Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
Площадь 1 220 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА -НЕПОСРЕДСТВЕННО ПАТОГ В ГОРОДЕ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ Возможные применения: производс…
€610,150
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Коммерческая с газовым отоплением в Шяуляй, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Шяуляй, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 2
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДЕ УЧАСТНИК СОВМЕСТИМЫХ ПАТАЛИЧЕСКИХ ПАТАЛЕЙ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ИНВЕСТИЦИИ! С…
€80,000
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Capital
Языки общения: English
+37065087494 evaldas.rucinskas@capitalrealty.com
Коммерческая с кондиционером, с Restaurant in the building в Шяуляй, Литва
Коммерческая с кондиционером, с Restaurant in the building
Шяуляй, Литва
Площадь 80 м²
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДАЛЕ ГОРОДА СЕРМС, ПАТАЛПА ПРЕИМУЩЕСТВА - В центре города - Есть электричеств…
€28,000
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Capital
Языки общения: English
+37064503919 laima.kauneckiene@capitalrealty.com
Коммерческая в Шяуляй, Литва
Коммерческая
Шяуляй, Литва
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 2
100% сданный в аренду объект Доходность инвестиций 8,8%. Продается  комплекс зданий О…
€2,40 млн
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