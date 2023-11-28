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Коммерческая недвижимость в Sesuoliai, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Bareisiai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Bareisiai, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
€14,900
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Capital
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