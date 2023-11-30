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Земельные участки в Senuju Traku seniunija, Литва

7 объектов найдено
Земельные участки в Ferma, Литва
Земельные участки
Ferma, Литва
ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСЛЕДНЕЙ В ФЕРМОСЕ НЕКОТОРЫЕ, ТУРИНГ РАЙОН. SPECUM: - Тракайс…
€140,000
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Земельные участки в Plakna, Литва
Земельные участки
Plakna, Литва
ОБУЧЕНИЕ РАЙ. SAV. ПОТОК 228.50 А С ПЕРМИНАЛЬНЫМ ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И СТАТИЕЙ ЦЕЛИ ОДНОЙ ЖИЗН…
€39,000
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Земельные участки в Naujasis Tarpupis, Литва
Земельные участки
Naujasis Tarpupis, Литва
€67,000
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Земельные участки в Senasis Tarpupis, Литва
Земельные участки
Senasis Tarpupis, Литва
IN IMAGE AND PRESSURE, A HOUSE VALUGER SELLOW OF HOME MANAGEMENT WITH THE EARTH CHANGER!!! …
€255,000
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Земельные участки с Geodesic measurements в Pilialaukis, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Pilialaukis, Литва
€29,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Senasis Tarpupis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Senasis Tarpupis, Литва
PERSPECTIVE 33.5 a PLOTE LAND DEPARATION IN TRAK R. SAV. THE EIA. WOWS ADVANTAGE: •PRIVACY…
€16,000
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Земельные участки в Zinkiskes, Литва
Земельные участки
Zinkiskes, Литва
In a picturesque and beautiful area, nearby Lake Karvio and Meduvio, a plot of land of 4,117…
€50,000
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