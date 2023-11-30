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Земельные участки в Satrininkai Eldership, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Rokantiskes, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Rokantiskes, Литва
Окруженный лесами, Антакальный, Скалистая Сода 9-й г. продается садовый участок площадью 5,9…
€49,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Rokantiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Rokantiskes, Литва
Продается участок площадью 25 акров для строительства отдельных домов в Вильнюсе. Тупушкис н…
€325,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Rokantiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Rokantiskes, Литва
Рокки Сод 2 г, Рокки, Вильнюс м. участок земли за 6,15 а продается вместе с кирпичным домом …
€69,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Veliucionys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Veliucionys, Литва
ПОЗЖЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 6.33 АРУСА С ВСЕМИ ГОРОДСКИМИ СВЯЗЬМИ В НОВОМ МИРЕ Вы ищете …
€32,000
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Земельные участки в Rokantiskes, Литва
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
Продается участок недвижимости 2 км. в Григишкис, недалеко от озера Огромный. 20-акровый уча…
€47,500
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Земельные участки в Rokantiskes, Литва
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
Усадьбы Участок на продажу в быстрорастущем павильоне. Участок в тихом месте, заросший дерев…
€48,825
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Земельные участки с подведенным электричеством в Uzupio Karklenai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Uzupio Karklenai, Литва
49 акров коммерческого назначения на продажу в Новом Вильнюсе, улица Турманто. Участок наход…
€175,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Rokantiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rokantiskes, Литва
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ РАЗДЕЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИЛИ ДВА ВЫЗОВА И ОБРАЗЕЦ? У нас есть новое предлож…
€105,000
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Земельные участки в Karklenai, Литва
Земельные участки
Karklenai, Литва
Около 20 минут на машине от центра города! Продается просторный 76 век. участок Вильнюс р. s…
€44,000
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Земельные участки в Veliucionys, Литва
Земельные участки
Veliucionys, Литва
ПОЗЖЕ СТОРОНА НЕКОТОРЫХ БОТАНИЧЕСКИХ СОДО ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СЕЙЧАС СТАТОМА ОЧЕНЬ…
€44,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ivoniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ivoniskes, Литва
€42,000
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Земельные участки в Rokantiskes, Литва
Земельные участки
Rokantiskes, Литва
INDUSTRIAL INVESTICIAL 0.1568 HA SECTION IN NEW FULL, CARTON G. 3 IN WHICH A LOT OF PROJECTE…
€350,000
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