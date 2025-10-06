Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шальчининкский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Шальчининкском районе, Литва

Шальчининкай
3
1 объект найдено
Дом в Bruknyne, Литва
Дом
Bruknyne, Литва
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Продажа ТЕХИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 233.96 KV.M. NAM с SKYPUS 6.2 A., NYN Q., COUNTRY SOURCE MIEST…
$199,144
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Шальчининкском районе, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти