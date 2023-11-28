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Квартиры в Русне, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с Local electricity, с Construction Wooden в Русне, Литва
Квартира 3 комнаты с Local electricity, с Construction Wooden
Русне, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
СТРАНА NEMUNO ( ATMATOS ) UPD - 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ NERING G. 13 3-комнатная квартира, окруженн…
€50,000
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Capital
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Квартира 1 комната с Construction Brick, с Partial finish в Русне, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Partial finish
Русне, Литва
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Вечером в городе Русне чердак „ Янтарные лофты “ продается в непосредственной близости от дв…
€44,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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