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Литва
Земельные участки
Rieses seniunija
Земельные участки в Rieses seniunija, Литва
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26 объектов найдено
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Земельные участки
Eitminai, Литва
€22,000
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Capital
Языки общения: English
+37064616133
vytautas.liakas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dvariskes, Литва
€52,500
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Capital
Языки общения: English
+37061642999
arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pikeliskes, Литва
Близ Вильнюса городище Пиктик, равнинный рельеф, правильные формы, домашние имения - 13,15 а…
€19,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37066297628
sandra.bauziene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Purnuskes, Литва
НЕБОЛУМАНСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СЕЛЛ СЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭЖИР В РАМБИЛИИ, ВНУТРЕННЕМ СЕНГАЛЕ, …
€9,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064649480
zivile.vengriene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Bratoniskes, Литва
Рядом с рекой Нериес, Dignite g. 114, Кермушиш, Вильнюс р. сав. 15.03 продается участок назн…
€39,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Dvariskes, Литва
Вильнюс р. self., Nuts, Suips g. продал участок 16.40 одно- и бибский жилой район с фермерск…
€170,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Didzioji Riese, Литва
€65,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37066522109
povilas.gintautas@capitalrealty.com
Земельные участки
Eitminai, Литва
НА ПОЛНОЙ СТРАНИЦЕ WAYER, RAMIO И IDILICIAN PLACE, ПРИБЫЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И НЕЛЕГАЛЬНО ИЗ Ц…
€110,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061556220
julita.petraviciene@capitalrealty.com
Земельные участки
Dvariskes, Литва
ПРОДАЖА 14-го века. участок недвижимости С ДВУМЯ ДОМАШНИМИ ПРОЕКТАМИ СКЛЫП В БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ,…
€67,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
865571088
lina.matukiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Avietyne, Литва
НОВЫЙ BESIFORMING В СОВЕТЕ ЖИЗНИ ДОМА, МАЛЕНЬКИЕ ГУЛБИНЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ…
€70,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067062874
justinas.miliauskas@capitalrealty.com
Земельные участки
Bratoniskes, Литва
6 РАЙОННЫЙ УЧАСТОК 15-ОЖ, БРАТОНИК К. СКЛИПАС: • Площадь участка – 6,01 акров; • Место на…
€35,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060566123
robert.safranovic@capitalrealty.com
Земельные участки
Dvariskes, Литва
8 приусадебных участков для продажи после 10 акров Отличное место для поиска участка дома О…
€45,000
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Capital
Языки общения: English
+37061515576
vaiva.repsiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dvariskes, Литва
€52,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061642999
arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки с подведенным электричеством
Jadvygiskes, Литва
Участок земли площадью 48 акров продается в деревне Ядвигиш, Вильнюс, недалеко от Молитского…
€145,000
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Capital
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+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pikeliskes, Литва
Близ Вильнюса городище Пиктик, равнинный рельеф, правильные формы, домашние имения - 13,15 а…
€21,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37066297628
sandra.bauziene@capital.lt
Земельные участки
Paezeriai, Литва
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ СТРАНЫ ДЛЯ ЛЕСА С ПРОЕКТАМИ И РАЗРЕШЕНИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ. __________________…
€145,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Novosadai, Литва
1,05 га участок на продажу в земле города. Пакет старый, Вильнюсский район. себя. РАЗДЕЛ Б…
€12,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки
Dvariskes, Литва
РАЗДЕЛ ( 3,18 HA ) ОТНОСИТСЯ К ИЗМЕНЕНИЮ EJER. Отличное место для жизни, идеально подходит …
€99,900
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Capital
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+37060702606
dovydas.tumanovas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Baltalaukis, Литва
2,32 га сельскохозяйственного участка для продажи в Куносе к. Орехи старые, Вильнюсский райо…
€42,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки
Dvariskes, Литва
ТРИ СКЛИПА В ШЕСТОЙ Отличное место для жизни рядом с городом, чтобы насладиться природой. Но…
€46,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068164881
paulius.jarusevicius@capital.lt
Земельные участки
Kalinas, Литва
€128,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064506656
aurimas.stankevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством
Baltalaukis, Литва
€40,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки
Tarpezere, Литва
ПРОДАЕТСЯ 86.31 а. земельный участок в Пурнушкес к.Орехи сен. Участок находится в тихом рай…
€10,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37062458888
andzej.packovski@capital.lt
Земельные участки
Avietyne, Литва
In a picturesque and beautiful area, just 20 minutes from Vilnius city center, there is a 2.…
€59,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064064202
rima.okon@capitalrealty.com
Земельные участки
Kalinas, Литва
ПОЗЖЕ 193.78 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УИЛЬОНЕ ПУТИ В СЕТИ „ HBH VILLIUS “ COMMPLEKSO Цель участ…
€99,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061265505
patricija.bubulaite@capitalrealty.com
Земельные участки
Zalesa, Литва
ЖИЛЬЕ В РАЙОНЕ, РУЛЕ, НЕМЕНЧИЧЕСКОМ G, ПОЗВОНИТ ГОСУДАРСТВАМ ОДНОГО ИЛИ ЯВНОГО ДОМА и КОМЕРС…
€79,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068555052
vilma.uskeviciene@capital.lt
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