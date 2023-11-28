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Дома в Papile, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Papile, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Papile, Литва
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
ИЗБРАННЫЙ МОННАМ С ГУАРЕЛИНОМ, ФИЛЛИОНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ, НЕЗАВИСИМОСТЬ G., В…
€32,000
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Capital
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