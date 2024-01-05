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Дуплексы в Паланге, Литва

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с парковка в Паланга, Литва
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с парковка
Паланга, Литва
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, город Паланга, ул. Иподром. Двухквартирный дом с частичным завершением в очень популя…
€250,000
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Memelhaus
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