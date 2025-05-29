Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Nemezio seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Nemezio seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Kuprioniskes, Литва
Дом
Kuprioniskes, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
В особенно тихом и красивом месте, окруженном природой, 136 кв.м, 4 комнаты, двухместный дом…
$248,227
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продажа двойного контроля качества Была спроектирована открытая терраса (ориентированная на …
$227,938
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Должны ли вы переселять жилые дома и дома в центре? Продажа новой конструкцией, двухкормово…
$290,621
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Nemezio seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти