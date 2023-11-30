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Жильё в Nemezio seniunija, Литва

дома
5
5 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Pakalniskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Pakalniskes, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
€175,000
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Capital
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Дом с Local electricity в Azuoline, Литва
Дом с Local electricity
Azuoline, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
ПРОДАВАТЬ КАЧЕСТВО И ХОРОШО ПЛАНИРОВАТЬ ОДИН ВЫСОКИЙ ЖИВОЙ ДОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИЛЬНЫ, ЧТО ВЫ …
€190,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с With furniture в Paliepiukai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с With furniture
Paliepiukai, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
ДОМ 193.58 KV.M ДОМ С СЕКЦИЕЙ 6 A И BUYLIMI – ПОЛНЫЙ ГОРОД, НОВЫЙ ВИЛЛИОН! Если вы ищете про…
€287,000
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Capital
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Дом в Talkotiskes, Литва
Дом
Talkotiskes, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАЖНЫХ ГРАЖДАН, С БЕЛЫМ, БУИТИННЫМ, ИЗОБРАЖЕНИЕМ, ГАРСО И СОДО ТЕХНИКА, ДВА …
€297,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Talkotiskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Talkotiskes, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
€649,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Nemezio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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