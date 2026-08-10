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Жилье в Nemezio seniunija, Литва

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дома
7
7 объектов найдено
Дом в Pakalniskes, Литва
Дом
Pakalniskes, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продажа 170 кв.м., ОДНА ЧАСТЬ, ДОМ КАЧЕСТВА С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА И ДЕЛОМ 10 АРАС - БАТИНГЫ, ВАЖН…
$450,969
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Нужно ли вам качество двух живых домашних языков? Г-н НАНАНО КУАРТАЛЬ - НОВЫЕ ДУШНЫЕ ДОМЫ С…
$436,627
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается за одноволосый 102 кВ.М. Не следует выносить. Стремление к комфортному, современн…
$258,603
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TekceTekce
Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Получаете ли вы индивидуальную живую домашнюю уборку и точку опоры? Продажа новой продукции…
$417,349
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
ВЫ ДЕЛАЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВО ВРЕМЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЛАНГЕЯ? 10-летний проект дома расположен в Вил…
$286,348
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Дом в Darzininkai, Литва
Дом
Darzininkai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продажа основной части Быстро растущая площадь домов класса А++, с PILNA APDAILA и оснащенно…
$368,658
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Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Нужно ли вам качество двух живых домашних языков? Г-н НАНАНО КУАРТАЛЬ - НОВЫЕ ДУШНЫЕ ДОМЫ С…
$441,808
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Capital
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Параметры недвижимости в Nemezio seniunija, Литва

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