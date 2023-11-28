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Дома в Nemaksciai, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Nemaksciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Nemaksciai, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
В НОМЕРЕ, RASE RAJ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ 19 А! RAMI PLACE! ---------------------------------- П…
€32,000
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Capital
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