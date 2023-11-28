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Готовый бизнес в Меркине, Литва

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1 объект найдено
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Меркине, Литва
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
€1,10 млн
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Capital
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