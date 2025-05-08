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Дома с гаражом в Mazeikiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается дом в Винегаре, CABIN G.1 Количество комнат водопроводный Утилизация сточных вод -…
$39,694
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Capital
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Параметры недвижимости в Mazeikiu seniunija, Литва

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